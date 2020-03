Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","shortLead":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","id":"20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245d32b1-95dc-4cf3-8144-17b35de3a398","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:58","title":"Koronavírus: Ukrajna lezárja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetett.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetett.","id":"20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b48e5-b8fd-4ae6-a1f4-bcd78a91f834","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. március. 13. 08:26","title":"Újabb álhírgyárosra csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az országban egy nap alatt 76 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b12b18-de0f-4d9b-90de-0ea9889b9221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e6c9-e8c9-4e28-b494-b54a1fa94ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_belgium_koronavirus_jarvany_etterem_kavezo","timestamp":"2020. március. 13. 05:12","title":"Belgium nem kockáztat, szinte mindent bezárnak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Védelmi működésbe kapcsolt.","shortLead":"Védelmi működésbe kapcsolt.","id":"20200313_Vedelmi_mukodesbe_kapcsolt_a_paksi_atomeromu_egy_blokkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11410360-9044-49de-8d2f-ba4f0221a3f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Vedelmi_mukodesbe_kapcsolt_a_paksi_atomeromu_egy_blokkja","timestamp":"2020. március. 13. 14:11","title":"Meghibásodás miatt csökkentette teljesítményét a paksi atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. A családtagok dolgozni, iskolába is eljárhatnak, de jó, ha felkészülnek rá, hogy 14 napig ők fognak minket ellátni. Minden, amit a hatósági karantén szabályairól tudni kell. 