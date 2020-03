Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják le a különféle tornákat. Az egyik legfontosabb idei esemény, az olimpia szervezői még fogadkoznak, az UEFA azonban már látja, hogy a foci-Eb megrendezése veszélybe került. Az F1-es idénynyitó az első hivatalos edzés előtt ugrott, és senki sem tudja, mi jöhet még.","shortLead":"Telibe trafálta a legeseménydúsabb időszakot a koronavírus-járvány a sportban, a fertőzés terjedése miatt sorra mondják...","id":"20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b40c3-b848-438d-96b8-37eed4d3f00c","keywords":null,"link":"/sport/20200314_elmarado_sportesemenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 14. 20:00","title":"Földbe döngölte a sportot a koronavírus, és még nem látszik a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke...","id":"20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deb8b2-f901-4982-ba67-be3d88f8133e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","timestamp":"2020. március. 15. 15:30","title":"A koronavírusról a Fülkében: „Ilyen a világháború óta nem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció csapdájába – hangsúlyozzák pszichológusok.","shortLead":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció...","id":"202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa21b13-ef68-48d6-af4c-d62e85166f35","keywords":null,"link":"/360/202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Pszichológusok válaszolnak: miért félünk abbahagyni a Facebook görgetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46dd00e-b170-4fee-b623-599f49410999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró 1200s igen megkímélt állapotú, valódi négykerekű időgép.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró 1200s igen megkímélt állapotú, valódi négykerekű időgép.","id":"20200315_nem_latszik_meg_a_33_ev_ezen_az_elado_kereklampas_ladan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46dd00e-b170-4fee-b623-599f49410999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f5130-34ec-4bd0-8945-7f87a6df8af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_nem_latszik_meg_a_33_ev_ezen_az_elado_kereklampas_ladan","timestamp":"2020. március. 15. 06:41","title":"Nem látszik meg a 33 év ezen az eladó kereklámpás Ladán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem derült ki, hogy koronavírusosak, pedig elkapták a betegséget.","shortLead":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem...","id":"20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c19b70-84a3-4ba7-85c7-3e24ff64c994","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","timestamp":"2020. március. 15. 09:37","title":"Tüdőgyulladásban halt meg a Szent Imre kórházban egy koronavírusos beteg anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első koronavírustesztje.","shortLead":"Édesanyja fertőzött, ám a Toldy Ferenc Gimnázium diákjának a 24.hu értesülései szerint negatív lett az első...","id":"20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66421f17-d4c0-402b-9a79-39a2a9d27859","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_toldy_gimnazium_diak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 20:38","title":"Átment az első koronavírus-teszten a Toldy gimnázium diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]