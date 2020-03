Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Ma érkezett hír a járvány első magyarországi halálos áldozatáról. A 75 éves beteg a Szent László Kórházban hunyt el tüdőgyulladásban. Holnaptól az összes iskola elvileg "digitális tanmenetre" áll át - ezt még péntek este jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Arról egyelőre csak nagy vonalakban tudunk, hogyan kellene ezt megoldaniuk az iskoláknak és a szülőknek.

A tájékoztatót most először Kovács Zoltán kormányszóvivő tartja, aki részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, valamint köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

Világjárványról beszélünk, mely nem válogat országok és emberek között - tette hozzá. Kovács szerint egyre több országban lépnek át egyéni megbetegedésekből csoportos kategóriába. A magyar kormány legfontosabb törekvése, nehogy a csoportos vagy tömeges megbetegedések helyzetébe kerüljünk. Az is nyilvánvaló, hogy új típusú betegséggel állunk szemben, ami másként viselkedik, mint az eddig ismert betegségek, például az influenza. Ezért Kovács Zoltán minden magyar embert arra kér, hogy tartsák be az ajánlásokat, és a saját cselekedeteiben is mutasson felelősséget.

A legtöbbet a magánemberek tehetik a vírus terjedése ellen a higiéniás előírások és az operatív törzs ajánlásainak betartásával - tette hozzá a kormányszóvivő.

A leginkább veszélyeztetett csoport az időseké, ez a nemzetközi statisztikákból is nyilvánvaló. Mindenkit arra kér a kormány, hogy idős hozzátartozói, ismerősei és barátai esetében különösképpen tartsa be a szabályokat, ezen emberéletek múlhatnak.

A marokkói közlekedési miniszterrel találkozó Pintér Sándortól is mintát vettek, és a kontaktjait is letesztelték. A marokkói vendég nem csak vele találkozott, ezért a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is kellett tesztelni dolgozókat.

Lakatos Tibor elmondta:

hét új beteget diagnosztizáltak a szakemberek a tegnapi naphoz képest.

Van olyan, aki Olaszországban járt, van kontakt és van olyan is, aki ismeretlen személytől fertőződött meg. A kontaktkutatás és a szűrés a lehető legszélesebb körben folyik. Már 907 magyar állampolgárt köteleztek karanténba azok közül, akik beléptek az országba, két embert azonnal kórházba vittek.

Kiskunhalason épül a mobilkórház

Lakatos Tibor szerint nem mindenki tartja be a hatósági karantént. Volt olyan ember, akit egy vendéglátóhelyen találtak meg az őt ellenőrző rendőrök. Ismételten arra kértek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat. Megismételte, hogy elfogták azt a személt, aki álhíreket terjesztett Budapest lezárásáról, valamint munkába léptek az akciócsoportok is.

Hétfőn elkezdődik Kiskunhalason annak a mobil járványközpontnak a felépítése, amit be lehet vonni a védekezésbe - tette hozzá.

Az M1 kérdésére Kovács Zoltán elmondta: a digitális tanrend részleteit egyelőre még mindig egységesítik, de az már biztos, hogy ebben a közszolgálati M5 csatorna is szerepet kap majd. Az is napirenden van, hogyan oldják meg az iskolások felügyeletét és étkeztetését, ha ezt a szülők nem tudják megoldani.

A kormányszóvivő határozottan cáfolta, hogy az egészségügyi dolgozók esetében ne tartanák be a protokollt, és arra kérte a médiát, hogy bízzon a járványügyi szakemberekben.