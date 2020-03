Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában egy átmatricázott Galaxy Foldot adott el a vásárlóknak.","shortLead":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában...","id":"20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ccc57e-4f2b-4bf9-8135-b023ded58538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","timestamp":"2020. március. 16. 15:03","title":"Csúnyán megvezette a világot Escobar testvére az összehajtható \"telefonjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","shortLead":"Újabb nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal.","id":"20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d01a50d-1a82-41d7-91af-ea884ebb0c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_fertozottek_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 07:13","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma, már 58 embernél találtak koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","shortLead":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","id":"20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b4b64-ca2f-4f96-913a-e6f2954c555c","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","timestamp":"2020. március. 17. 06:03","title":"Több száz rab szökött meg brazíliai börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","shortLead":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","id":"20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a654e-9670-4564-a20d-ce6e3eaae6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. március. 16. 21:40","title":"Már Trump is home office-t sürget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","shortLead":"A Louis Vuitton kézfertőtlenítők tömeggyártására állítja át parfümgyártó gépeit a koronavírus miatt.","id":"20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a389bfad-4196-4c8a-a115-402d4366911b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_parfum_louis_vuitton_koronavirus_kezfertotlenito","timestamp":"2020. március. 16. 15:06","title":"Parfümök helyett kézfertőtlenítőt kezd gyártani a Louis Vuitton a világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","shortLead":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","id":"20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa9fe1-fdef-48ad-a540-776080e4378a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 18. 11:47","title":"„Nincs azzal baj, ha megijedtek” – gyerekeknek tartott sajtótájékoztatót a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]