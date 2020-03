Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és lehozzák az életüket vesztő hegymászók holtesttét. ","shortLead":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és...","id":"20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440a445-58e5-4a44-a613-8a83a011b32c","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","timestamp":"2020. március. 18. 13:43","title":"A vírus miatt munka nélkül maradt serpák begyűjtenék a holttesteket az Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így harminc percig használhatjuk a közbringarendszert Budapesten.","shortLead":"Így harminc percig használhatjuk a közbringarendszert Budapesten.","id":"20200317_Internet_regisztracio_MOL_Bubi_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16101d21-b49c-42d9-9ce8-ddc8fcb58676","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_Internet_regisztracio_MOL_Bubi_BKK","timestamp":"2020. március. 17. 10:28","title":"Interneten is lehet regisztrálni a 100 forintos MOL Bubi használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég bírósághoz fordul. Az informatikai Delta-csoport 2019-ben lépett tőzsdére a kiüresedett Est Medián keresztül.","shortLead":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég...","id":"20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057bb9e-beb4-481a-8440-60a5a11ba0fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Százmilliós bírságot kapott a NER-üdvöske 4iG konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","shortLead":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","id":"20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa9fe1-fdef-48ad-a540-776080e4378a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 18. 11:47","title":"„Nincs azzal baj, ha megijedtek” – gyerekeknek tartott sajtótájékoztatót a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány gazdasági hatásait.","shortLead":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány...","id":"20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b7fa9-f92a-4fc4-98b2-2e4587e8c483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:37","title":"Általános hiteltörlesztési moratórium bevezetését és a babaváró hitel gyerekvállalási határidejének kitolását kéri az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt a szomszédos országok. ","shortLead":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2f068-df21-43fe-9da8-08c90bdcf93c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. március. 18. 20:41","title":"Tovább szigorít Horvátország és Szlovénia a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","shortLead":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","id":"20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173a63-56e8-4e59-9d47-5264aed9b16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:08","title":"A MÁV ingyen visszavált minden nemzetközi jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hatszoros Super Bowl-győztes játékos a Twitteren köszönt el a szurkolóktól.","shortLead":"A hatszoros Super Bowl-győztes játékos a Twitteren köszönt el a szurkolóktól.","id":"20200317_Tom_Brady_megerositette_elmegy_a_New_England_Patriotstol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75fe787-fb14-4db6-a1fe-d2a4e226008e","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Tom_Brady_megerositette_elmegy_a_New_England_Patriotstol","timestamp":"2020. március. 17. 14:23","title":"Tom Brady otthagyja a New England Patriotst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]