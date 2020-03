Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt a szomszédos országok. ","shortLead":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2f068-df21-43fe-9da8-08c90bdcf93c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. március. 18. 20:41","title":"Tovább szigorít Horvátország és Szlovénia a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","shortLead":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","id":"20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42831192-5026-40dc-81ea-8e256881afe6","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","timestamp":"2020. március. 18. 10:43","title":"Tizenegy magyart menekítettek egy panamai fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","shortLead":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megnyitották a határt a román vendégmunkások előtt, kényszerszabadságolás a Ford gyáraiban. A hvg360 reggeli...","id":"20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e79b30-0317-41ec-92a7-884ab7a67049","keywords":null,"link":"/360/20200318_Radar360_Unios_beutazasi_tilalom_bezart_jatszoterek","timestamp":"2020. március. 18. 07:57","title":"Radar360: Uniós beutazási tilalom, bezárt játszóterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót súlyosan érint. A vidéki, belföldi utazásokban még bíznak a szakemberek, hogy a járvány végeztével a szektor mentsvára lehet. ","shortLead":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót...","id":"20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7b561-cee3-4e2c-b1a4-4e3984534636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","timestamp":"2020. március. 17. 11:51","title":"Még nem tudni, hány magyar turista ragadt külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyezett levegő belélegzése károsítja a bélbaktériumokat, megnöveli a túlsúly, a diabétesz, a gyomor- és bélbajok és más krónikus betegségek kockázatát – derült ki a Coloradói Egyetem boulderi kampuszának kutatásából.","shortLead":"A szennyezett levegő belélegzése károsítja a bélbaktériumokat, megnöveli a túlsúly, a diabétesz, a gyomor- és bélbajok...","id":"20200318_legszennyezes_tulsuly_kapcsolata_szennyezett_levego_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90603d08-c188-4969-9308-ddbb8d30974c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_legszennyezes_tulsuly_kapcsolata_szennyezett_levego_cukorbetegseg","timestamp":"2020. március. 18. 17:03","title":"Meglepő kapcsolatot mutattak ki a szennyezett levegő és a túlsúly között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol, a PlayStation 5 motorháztetője alá.","shortLead":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol...","id":"20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d8cb4-3a63-48b0-aad8-ae216b72adb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. március. 18. 19:03","title":"Elmondta a Sony, mire lesz képes a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]