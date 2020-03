Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","shortLead":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","id":"20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659b4c1-a691-45b5-becd-4ac757f5e25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 20. 05:25","title":"Marokkóban rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb7b4a5-59da-41c1-bbda-90c9e5c7abe8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön a latin-amerikai országok nagyobb légitársaságai jelentős mértékben korlátozták a nemzetközi repülőjáratok indítását és fogadását.","shortLead":"Csütörtökön a latin-amerikai országok nagyobb légitársaságai jelentős mértékben korlátozták a nemzetközi repülőjáratok...","id":"20200320_Argentinaban_orszagos_karantent_rendeltek_el_Chileben_elhalasztjak_a_nepszavazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb7b4a5-59da-41c1-bbda-90c9e5c7abe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a0ff-cedf-40bc-b519-7fb7d2d920f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Argentinaban_orszagos_karantent_rendeltek_el_Chileben_elhalasztjak_a_nepszavazast","timestamp":"2020. március. 20. 06:17","title":"Argentínában országos karantént rendeltek el, Chilében elhalasztják a népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben többeknek is felajánlotta a Facebook az átalakítás lehetőségét, mostanra pedig a felhasználók többsége számára elérhetővé vált az új dizájn. Több újdonság is van benne, melyek közül csak az egyik, hogy már számítógépen is használható sötét módban a közösségi oldal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többeknek is felajánlotta a Facebook az átalakítás lehetőségét, mostanra pedig a felhasználók...","id":"20200320_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras_kozossegi_oldal_facebook_kinezete_sotet_mod_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e7a693-7768-402d-a920-33218a6b9aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras_kozossegi_oldal_facebook_kinezete_sotet_mod_a_facebookon","timestamp":"2020. március. 20. 10:03","title":"Itt tudja átkapcsolni a Facebookját az új kinézetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a nyolcvanat.","shortLead":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87fe1a-733c-4b54-a10a-cb10164cd201","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","timestamp":"2020. március. 20. 15:18","title":"Belgiumban megduplázódott egy nap alatt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","shortLead":"Orvosokat visznek ha kell, vagy ha bármilyen más fontos eszközt kell szállítani. ","id":"20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d180e1e-9fc7-452f-a170-47e157f9c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf8f638-e21d-40c4-bc05-f1f34783bde2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200321_Egeszsegugyi_szolgalatra_ajanljak_fel_autoikat_a_spanyol_autokereskedok","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Egészségügyi szolgálatra ajánlják fel autóikat a nagy spanyol autókereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már egy videó is előkerült.","shortLead":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már...","id":"20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb21e6-cdfd-406a-8daa-b315cb37152c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","timestamp":"2020. március. 20. 18:03","title":"Új funkciót kap az Instagram üzenetküldője, de valahonnan már ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványveszély miatt tartanak az emberek a fosztogatásoktól és a bűnözéstől.","shortLead":"A járványveszély miatt tartanak az emberek a fosztogatásoktól és a bűnözéstől.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_fegyver_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aab46b-038d-4a78-ad4d-f144d0b31837","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_jarvany_fegyver_vasarlas","timestamp":"2020. március. 20. 20:50","title":"Megrohanták az emberek a fegyverboltokat, mindent megvesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének helyét optimalizáló rendszer és a telefont a sétálás közben keletkezett mozgási energiával folyamatosan töltő tok is szerepel a negyedik MVM Edison startupverseny döntőjébe került projektek között. A programban akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak.","shortLead":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének...","id":"20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2856b38a-483a-4358-bb5d-63b371f5b7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","timestamp":"2020. március. 19. 14:03","title":"A sétálás energiájával tölti a telefont a tok – érdekes innovációk az MVM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]