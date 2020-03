Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan kevés lesz a jelenlegi, megyénként egy speciálisan felszerelt \"koronás\" mentő, így a teszteléshez a hvg.hu információi szerint mentőrobogókat és -motorokat is bevetnek majd. ","shortLead":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan...","id":"20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceff748-d7ed-4e8c-9cc3-f7456a8adf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","timestamp":"2020. március. 23. 16:06","title":"Motoros mentőket küldenek a koronavírus-gyanús betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra állnak le az ország legnagyobb gyárai, a forint félelmetesen nagyot zuhant, megugró munkanélküliségtől félhetünk. A kormány mentené a menthetőt, de még nagyon sok a bizonytalanság a már bejelentett lépések körül is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság szempontjából is katasztrofális héten vagyunk túl. A járvány miatt sorra...","id":"20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6476f-ae27-4ab1-9e0f-1c6fe45a0639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f044c9d1-e838-4928-9166-2394249c4950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Es_akkor_koronavirus_valsag_jarvany","timestamp":"2020. március. 22. 07:00","title":"És akkor kezdhetjük visszasírni a 2008-as válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","shortLead":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","id":"20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240538e-2b95-46da-958e-4d971b759050","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. március. 23. 10:38","title":"Harrach Péter tudja, hogy otthon lenne biztonságban, mégis elindul a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat” tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.\r

\r

","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03433b26-b30b-4df3-a53a-7ebe2d44fbde","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László korábban együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral, Rovó Lászlóval. A Parlamentbe maszkban ült be.","shortLead":"B. Nagy László korábban együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral, Rovó Lászlóval. A Parlamentbe maszkban...","id":"20200323_karanten_b_nagy_laszlo_parlament_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d16399-31e0-4ecd-9af4-db7e36aaf643","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karanten_b_nagy_laszlo_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:01","title":"Elhagyta a karantént egy fideszes képviselő és beült a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány okozta folyamatos együttlét a felszínre hozza a konfliktusokat.","shortLead":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik...","id":"20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d448-d0bb-4e4d-a33e-9265fae9cd63","keywords":null,"link":"/elet/20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","timestamp":"2020. március. 23. 10:10","title":"A házastársak ráuntak egymásra a kínai karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]