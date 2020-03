Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","shortLead":"Egy 80 éves férfi a betegség újabb áldozata.","id":"20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69349a52-c8cf-4017-a553-38d0454f9b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Ujabb_idos_ferfi_hunyt_el_mar_8_halalos_aldozata_van_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Újabb idős férfi hunyt el, már 8 halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","shortLead":"A dánok aztán igazán komolyan veszik a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére tett erőfeszítéseket.","id":"20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8df2405-92f3-4a40-b1c3-d53029019823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30e44b-fdd0-4382-8767-80541f704e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_A_GDP_hetede_honapok_alatt_elkepeszto_osszegbol_kuzd_a_virus_ellen_Dania","timestamp":"2020. március. 22. 13:17","title":"A GDP hetede hónapok alatt: elképesztő összegből küzd a vírus ellen Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","id":"20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054c503-dc7b-4674-9e69-a96400108c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","timestamp":"2020. március. 23. 06:41","title":"Eladó az egyetlen példányban készült BMW-motoros Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében hétfőre virradóra Szaúd-Arábia és Új-Zéland kormánya is.","shortLead":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében...","id":"20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a4198-7c5b-4e57-bdbf-94184e4a8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:20","title":"Kijárási korlátozásokat vezetnek be Szaúd-Arábiában és Új-Zélandon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. Lombardiában pedig először csökkent a kórházban fekvő betegek száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és...","id":"20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5727a564-8ace-42ea-89b6-76a9c065a4cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Olaszorszag_jarvany_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 23. 18:18","title":"Olaszországból három jó hír jött, de még súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536272f-c005-4ed1-8bd2-0034fe3dd5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 23. 13:01","title":"Koronavírus: 462 halott egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]