Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","shortLead":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","id":"20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214b614-0dc9-4d83-ba0f-21553e3ad1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","timestamp":"2020. március. 28. 14:13","title":"Koronavírusos két újbudai háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","shortLead":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","id":"20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15c4eb0-6e9d-44f8-b317-c6f86af9db19","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Koronavírus: Mindenkit fel fog hívni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","shortLead":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","id":"20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d38286-affe-45f8-bea0-28bca450bb3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","timestamp":"2020. március. 28. 20:45","title":"Meg kell próbálni újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","shortLead":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","id":"20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2be581-92e0-4878-932d-31ab47da3c29","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 30. 06:43","title":"Újabb két ember halt meg, már 447 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7e8e17-2fba-43f5-99d0-e5071ae9e66f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellegi Tamás ismert vállalkozókkal társult.","shortLead":"Fellegi Tamás ismert vállalkozókkal társult.","id":"202013_gamma_letesitmenyszervezo_a_volt_miniszter_kozbelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f7e8e17-2fba-43f5-99d0-e5071ae9e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d05ad62-31a7-4afc-bd25-7accf454697e","keywords":null,"link":"/360/202013_gamma_letesitmenyszervezo_a_volt_miniszter_kozbelep","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"A volt miniszter közbelép - jó üzletnek tűnik a létesítményszervezés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aea480-a3f1-4045-9523-d412004bd281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jön a húsvét, jönnek a füstölt húsok, itt a palántaszezon is. Tehát arra kérek minden önkormányzatot, nyissák ki a piacokat.\"","shortLead":"\"Jön a húsvét, jönnek a füstölt húsok, itt a palántaszezon is. Tehát arra kérek minden önkormányzatot, nyissák ki...","id":"20200328_A_bezart_piacok_kinyitasat_keri_az_agrarminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87aea480-a3f1-4045-9523-d412004bd281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66118a93-7e2c-49b8-b5b7-c0e6836d739c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_A_bezart_piacok_kinyitasat_keri_az_agrarminiszter","timestamp":"2020. március. 28. 13:59","title":"A bezárt piacok kinyitását kéri az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","shortLead":"Bevezetik a pandémiás járulékot.","id":"20200329_Pandemias_jaradek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8613003f-599b-4167-8cb3-327893341956","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Pandemias_jaradek","timestamp":"2020. március. 29. 18:32","title":"Rendkívüli segélyt kapnak a munkájukat elvesztők a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]