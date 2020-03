Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb két ember halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegségben, amely így már 15 halálos áldozatot követelt. Az igazolt fertőzöttek száma 447-re emelkedett. Hétfőn ismét az Országgyűlés elé kerül a felhatalmazási törvény, amellyel addig nyújtható a járvány miatti veszélyhelyzet, ameddig a kormánynak tetszik. Hírek a járványról percről percre. Az emberek órákon át várakoznak egymáshoz préselődve, hogy eljussanak az útlevélkezelésig. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első fejezete. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első... A járvány miatt bezárkózott embereknek egyre több féle módszerrel próbálnak vigaszt és kikapcsolódást nyújtani az interneten. ","shortLead":"A kezdeti sokk után gyorsan megtalálták a piaci rést azok a szolgáltatók, amelyek eddig nem feltétlenül az online...","id":"202013__online_randik__virtualis_bulik__lajk_karantenbol__szivuk_bezartan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00aaf947-2ca9-43c6-ab7b-ede7905b400c","keywords":null,"link":"/360/202013__online_randik__virtualis_bulik__lajk_karantenbol__szivuk_bezartan","timestamp":"2020. március. 28. 11:30","title":"Online párkeresés, virtuális bulik és digitális tanfolyamok karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Mindenkit felhív a kormány, további megszorítások Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","shortLead":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","id":"20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5fd1-d42f-4abd-8fbd-98068f4132b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","timestamp":"2020. március. 30. 07:39","title":"Gulyás: Már hétfő éjfélkor életbe léphet a koronavírus-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 százalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 százalékkal élnek tovább a férfiaknál. 