Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2213052b-895a-4dfe-be00-47092e9442f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel segít az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók haját.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel segít az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók haját.","id":"20200330_Ingyen_hajvagast_ajanlott_fel_egy_szombathelyi_fodrasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2213052b-895a-4dfe-be00-47092e9442f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a31bb46-33d2-449a-8dd0-ffb1dbe4f1dd","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Ingyen_hajvagast_ajanlott_fel_egy_szombathelyi_fodrasz","timestamp":"2020. március. 30. 21:16","title":"Ingyen hajvágást ajánlott fel egy szombathelyi fodrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma: a kormány és az ellenzék is azt kérte, a másik gondolja meg magát. ","shortLead":"Jönnek Kínából maszkok és gyorstesztek is. A parlamenti szavazásra váró \"felhatalmazási törvény\" volt a fő téma...","id":"20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271db8-86c7-4af5-afe9-ef46bd81ab4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ketezernel_is_tobb_lelegeztetogep_erkezik_a_heten_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Van olyan olaszországi régió, ahol akár napokon belül nullára csökkenhet az új koronavírus-fertőzöttek száma. Az ország újranyitása azonban inkább májusra tehető.","shortLead":"Van olyan olaszországi régió, ahol akár napokon belül nullára csökkenhet az új koronavírus-fertőzöttek száma. Az ország...","id":"20200331_Az_olaszok_mar_latjak_az_alagut_veget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c851d28d-584b-4b08-9e10-611f6c60b598","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Az_olaszok_mar_latjak_az_alagut_veget","timestamp":"2020. március. 31. 16:17","title":"Olaszországban már látják az alagút végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","shortLead":"A koronavírus járvány miatt küldték haza a rabokat, nem várják még vissza őket a börtönbe.","id":"20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4922a046-8761-4110-9692-0ca8dd44f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521eba9f-6528-41b0-bc26-c7fd757e66e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Iranban_meghosszabbitottak_a_rabok_szabadsagat","timestamp":"2020. március. 30. 06:16","title":"Iránban meghosszabbították a rabok szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek sokszorosát vették az emberek. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben igaz, hogy lehetett látni látni üres polcokat, de csak azért, mert a szokásos mennyiségek...","id":"20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965f0d59-8690-4f0e-b397-edda80d3682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Schanda_Tamas_allamtitkar_szerint_sokan_bespajzoltak_de_nem_lesz_aruhiany","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Az államtitkár szerint sokan bespájzoltak, de nem lesz áruhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","shortLead":"Dánia korán reagált a járványra, például már március 14-én lezárta határait. \r

\r

","id":"20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56b0edd-e2dd-4d60-92bb-0b9720cac09a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Dania_lazitana_a_jarvanyugyi_intezkedeseken_aprilis_kozepetol_","timestamp":"2020. március. 30. 20:19","title":"Dánia lazítana a járványügyi intézkedéseken április közepétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]