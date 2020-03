Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása, az alapvető élelmiszerellátás nem költségvetési kérdés\".","shortLead":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása...","id":"20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d52f99-fa89-44fe-9444-5c90337e8910","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","timestamp":"2020. március. 19. 18:07","title":"A bajba került vállalkozások kéréseit várja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus nélkül is bajban lenne az autóipar, a járvány viszont extrémen súlyossá teszi a helyzetet. És azt sem tudni még, mi lesz a beszállítókkal, valamint a több tízezer alkalmazottal.","shortLead":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus...","id":"20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd95b3d3-4c3f-4771-ac30-604ab682ed96","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 18:00","title":"Az egész magyar gazdaságot megrengeti az autógyárak leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","shortLead":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a1ffe-b17d-493b-9570-fcefd13ce810","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Elhalasztják Nick Cave budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag palackról a kupakot.","shortLead":"Egy friss kutatási eredmény szerint már azzal is rengeteg mikroműanyag kerül a levegőbe, ha letekerjük a műanyag...","id":"20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e5f27-dd33-4e7f-9063-42365ddb14c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_mikromuanyag_szennyezes_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 20. 20:03","title":"Gyakran használ műanyag dolgokat? A kutatók szerint sokkal ártalmasabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","shortLead":"Az autómegosztó szolgáltatás ezenkívül sofőrös autókkal segíti a szociális ellátómunkát a fővárosban.","id":"20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb04071-0ca0-4fa8-9234-0e770987bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e5599f-cc68-4e1b-90cb-dd58480c0c25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_20_ezer_forintos_kupont_ad_a_mol_limo_az_egeszsegugyi_dolgozoknak","timestamp":"2020. március. 20. 18:48","title":"20 ezer forintos kupont ad az egészségügyi dolgozóknak a MOL Limo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert, amiért bocsánatot kért, amiért letöltötte a büntetését és vállalta érte a felelősséget. Ezt ajánlja Eszenyi Enikőnek is. ","shortLead":"Az igazgató nemrég utalásokat tett a színész előéletére. Stohl most azt mondja: elkövetett egy bűnt, amit elismert...","id":"20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5823a9-e0b8-439b-9d77-59f1e1823aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Stohl_Andras_Eszenyirol_Aldozatnak_allitja_be_magat_akit_minden_valos_ok_nelkul_maglyara_kuldtek","timestamp":"2020. március. 20. 09:34","title":"Stohl András Eszenyiről: Áldozatnak állítja be magát, akit minden valós ok nélkül máglyára küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","shortLead":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","id":"20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c01350-1cb3-419e-899f-04c8f7c2cf8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","timestamp":"2020. március. 20. 13:08","title":"A gázóra-leolvasó sem csenget már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]