Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.

Korábban azt mondta Orbán Viktor, tudja, jön a húsvét és sokan útnak indulnának az országban. "Nehéz helyzetben vagyunk, szerdán tervezem, hogy döntést hozunk a kijárási korlátozások jövőjét illetően" – mondta akkor. Úgy folytatta:

én megvárom a szerdát, és akkor a szerdai orvosi, járványügyi és rendőri jelentések alapján szeretnék majd döntést hozni arról, hogy meg kell-e ezt hosszabbítani. Ha a kényszer rávisz, akkor megtesszük, de érzem, hogy ez természetellenes.

Ez egy nappal csúszik, Kovács Zoltán államtitkár a kormány Facebook-oldalára feltöltött videójában ugyanis azt mondta, hogy

a miniszterelnök az operatív törzs csütörtöki ülése után járványügyi szakértőkkel egyeztet, és ezt követően, délután jelenti be a vírus elleni védekezés további lépéseit.

A szerdai kormányülésen ott volt Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly kaposvári polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke is. Ugyanis a kormány a döntés előtt szerette volna a helyhatóságok vezetőinek, különösen a főváros és a nagyobb városok vezetőinek a véleményét ismerni. Sajtótájékoztatót is tartottak – Gulyás Gergellyel kiegészülve –, ahol Budapest főpolgármestere azt mondta, még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást. De tudja, a kérdésben a végső döntés a kormányé.

Szita Károly pedig azt mondta, a nagyvárosoknak is az a véleményük, hogy a mostani kijárási korlátozásokat minimum fenn kell tartani. De hozzátette, a szigorítás sem ördögtől való. Ugyanis a jó idő miatt lazul a fegyelem szerinte. Több javaslatot is tettek a kormánynak, amiket Orbán meghallgatott és jó néven is vett, bízik benne, ezek végül visszaköszönnek a végső döntésben.

Orbán Viktor március 27-én jelentette be a Kossuth rádióban, hogy másnaptól, 28-tól április 11-ig kijárási korlátozásokat vezetnek be Magyarországon. Akkor a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ebben az időben az otthonokat csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása miatt lehet elhagyni, alapos indokkal, de a korlátozás Orbán szerint arányos és szükséges, megfelel a külföldi mintáknak. Hozzátette, a szociális távolság (másfél méter) megtartásával az egészségügyi sétát lehetővé tették. Később arról, hogy mi az alapos indok, külön kormányrendelet jelent meg, bevezették a sávos vásárlást, hogy az idősek külön időpontban tudjanak boltba menni, de alapos indok lett a fodrász és a manikűrös meglátogatása is.

Az operatív törzs tájékoztatóin napok óta arról beszélnek, hogy Budapesten berobbanhat a járvány – a fertőzöttek nagyjából hatvan százaléka a fővárosban és Pest megyében van –, amin az sem segít, hogy a törzs elmondása szerint a jó idő miatt a budapestiek kevéssé tartják be a kijárási korlátozásokat. Müller Cecília kedden egyenesen úgy fogalmazott, hogy ha ez a tendencia folytatódik, gócponttá válhat Budapest.