Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek voltak – közölte az európai Copernicus éghajlatváltozási szolgálat (C3S).","shortLead":"Múlt hónapban a globális hőmérséklet elérte 2017 és 2019 márciusáét, amelyek a második és a harmadik legmelegebbek...","id":"20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f17debf-1429-4039-b659-39780044fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_marciusi_homerseklet_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_c3s","timestamp":"2020. április. 08. 07:03","title":"Jól érezte, tényleg az idei volt az egyik legmelegebb március a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány tegnap ismertetett akciótervének fényében végigveszi, hogy a gyorsan változó helyzetben megfelelők-e, illetve elegendők-e a szóban forgó intézkedések a válság elhárításához. A 13. havi nyugdíj ötletéről is megvan a véleménye.","shortLead":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány...","id":"20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fcfabb-3d00-4bb7-93e4-e6da389b1bf2","keywords":null,"link":"/360/20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","timestamp":"2020. április. 07. 07:00","title":"Karsai Gábor: A fő cél a túlélés legyen, ne az újraélesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András.\r

\r

","shortLead":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó...","id":"20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f69b53-6e84-4594-bf1c-45686c0e00ac","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","timestamp":"2020. április. 08. 16:18","title":"„Semmi különös. Jegyző úr bejött az irodába, köhögött párat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter arról számolt be kedden, hogy már 31 millió maszkot szereztünk Kínából.","shortLead":"A külügyminiszter arról számolt be kedden, hogy már 31 millió maszkot szereztünk Kínából.","id":"20200407_satoraljaujhely_gepsor_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a10948-a3ec-4e24-956b-8a1ebafb0736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_satoraljaujhely_gepsor_maszk","timestamp":"2020. április. 07. 14:13","title":"Sátoraljaújhelyen már szerelik a gépsort, ami a maszkokat fogja gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","shortLead":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","id":"20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825730a8-f073-4ed3-a83a-d2f50660a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 17:43","title":"Eljött a nap, amikor már Orbán is maszkban tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]