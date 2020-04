Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN műsorvezetője a magyarországi rendeleti kormányzás felől érdeklődött. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kérdéseit álhírekre alapozta.","shortLead":"A CNN műsorvezetője a magyarországi rendeleti kormányzás felől érdeklődött. A külgazdasági és külügyminiszter szerint...","id":"20200410_Szijjarto_Peter_nagyot_vitatkozott_a_fake_newsozasrol_Christiane_Amanpourral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f575af-6d7b-4ed2-a1c7-8b807652661b","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Szijjarto_Peter_nagyot_vitatkozott_a_fake_newsozasrol_Christiane_Amanpourral","timestamp":"2020. április. 10. 10:49","title":"Szijjártó Péter nagyot vitatkozott a fake news-ozásról Christiane Amanpourral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest területén is különféle szigorításokat hoztak a kerületi polgármesterek húsvét előtt. Akad, ahol 100 ezer forintos bírságot is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Budapest területén is különféle szigorításokat hoztak a kerületi polgármesterek húsvét előtt. Akad, ahol 100 ezer...","id":"20200410_budapest_keruletei_kijarasi_korlatozas_koronavirus_jarvany_penzbirsag_penzbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e82015-b957-4b8e-90ad-58da494e1b69","keywords":null,"link":"/elet/20200410_budapest_keruletei_kijarasi_korlatozas_koronavirus_jarvany_penzbirsag_penzbuntetes","timestamp":"2020. április. 10. 16:02","title":"“A szép idő ellenére se jöjjenek a kerületbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat hozott a városban.","shortLead":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat...","id":"20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadaabc3-8c3f-4b01-867e-9c7869eb7581","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 10. 13:53","title":"Egymástól 10 méterre tartózkodhatnak csak közterületen az emberek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása után indult be újra a közoktatás. A tanterveket megrövidítették, de a bizonyítványát mindenki megkapta. A '45-ös hadiérettségin a demokrácia volt a tétel. ","shortLead":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása...","id":"202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ba8e95-c24e-4224-8bea-67b21c926a6e","keywords":null,"link":"/360/202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","timestamp":"2020. április. 11. 08:15","title":"A világháborús csonka tanévekben volt a mostani távoktatás korai főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát ez a bárhova elvihető, de mostanság leginkább csak a kertbe való szórakoztató-doboz","shortLead":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát...","id":"20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aa6aca-07e2-4e6a-9502-3f818b2b9c6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 10. 19:20","title":"Mozdulj, de ne mozdulj ki! – szóból értő hordozható okoshangszórót teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]