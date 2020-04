Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont veszik, mint a cukrot.","shortLead":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont...","id":"20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d20281-fb8a-43a8-b8db-f440f6706fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","timestamp":"2020. április. 09. 12:16","title":"Notebookot, hűtőgépet és hajnyírót vesznek koronavírus-járvány alatt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","shortLead":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","id":"20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f6e38-2a17-4f0e-ba23-d506bd834652","keywords":null,"link":"/kkv/20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","timestamp":"2020. április. 10. 17:31","title":"Bezárt a jászberényi Electrolux gyár a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b243c2dd-ea94-4cf7-9d75-2bdedc73cfe8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Márciusban 85 százalékkal nőtt a kereslet a számítógépes egerek iránt, a monitorokat 160 százalékkal többen keresik világszerte, de még a képernyő számítógépes összeköttetését biztosító különféle kábeleknél is 52–111 százalékos felfutás tapasztalható – olvasható ki a Glimpse elemzőcég adataiból. ","shortLead":"Márciusban 85 százalékkal nőtt a kereslet a számítógépes egerek iránt, a monitorokat 160 százalékkal többen keresik...","id":"202015_kereslet_jarvany_idejen_pluszok_es_minuszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b243c2dd-ea94-4cf7-9d75-2bdedc73cfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0524dbb9-d1a5-4c94-954e-ed1ecfc7dc23","keywords":null,"link":"/360/202015_kereslet_jarvany_idejen_pluszok_es_minuszok","timestamp":"2020. április. 09. 18:00","title":"Ez már a home office hatása: +85% számítógépes egér, –37% parfüm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később már a Zoom vezetője csörgött rá telefonon.","shortLead":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később...","id":"20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc066b-ca72-45f7-8de1-4a8b0b7036fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 09. 20:03","title":"A Facebook egykor legfontosabb emberével oldaná meg a problémáit a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó, a Dunakanyar és a Tisza-tó települései is azt kérik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén mindenki maradjon otthon.","shortLead":"További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok...","id":"20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77cb8e9-1e7e-4bb5-8e4a-7a241c7b596a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9727a3-ccdb-468d-82b6-355d0f9d7aa4","keywords":null,"link":"/elet/20200409_turizmus_lezaras_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 14:53","title":"Bekeményítenek a turisztikai célpontoknál az önkormányzatok, lezárások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","shortLead":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","id":"20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c4cef-10cb-4b20-9120-112fefe0e535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","timestamp":"2020. április. 09. 17:15","title":"Nyakunkon a globális recesszió – állítják közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt a szervezetük kevésbé harcképes a kórokozókkal szemben.","shortLead":"Az őslakos közösségek mindig is nagyobb veszélyben voltak a járványok miatt, hiszen elszigeteltségük miatt...","id":"20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3123554-6a09-4788-8f5a-4a550d6530c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fc3f60-353f-49c7-96b9-ffe957fd87d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_koronavirus_yanomami_indian_oslakos_fertozott_brazilia_torzs","timestamp":"2020. április. 10. 16:26","title":"Ez nagy baj: már egy amazóniai törzsben is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív forgalmazásával az alaptevékenységéből származó forgalmi adóját akarta csökkenteni.","shortLead":"A desztillált szeszes ital gyártásával foglalkozó, termékeit főként belföldön értékesítő társaság a parfümök fiktív...","id":"20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323fda38-3f69-4e86-b1cb-61767e451aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_likorgyari_szamlagyar_parfum","timestamp":"2020. április. 09. 14:27","title":"Parfümökkel csalt egymilliárd forint adót egy likőrgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]