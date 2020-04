Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést zöld keretek között szeretnék megvalósítani.","shortLead":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést...","id":"20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98195937-0278-46e3-8a8c-00eb89fce88e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","timestamp":"2020. április. 14. 12:18","title":"Franciaország és Németország is zöld gazdasági felépülést szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","shortLead":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379b52fd-ccaf-45c8-bcef-ae36b3d8af63","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:23","title":"Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","shortLead":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","id":"20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19397a73-a26d-4781-bc66-74eb36e47e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","timestamp":"2020. április. 13. 18:41","title":"Nyílt levélben fordulnak Orbánhoz és Pintérhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült otthon a gitár, dob, zongora, de a túlélésben leginkább az segít, hogy a mára koncentrál - \"Nincs holnap, nincs jövő. Ma van.\" Nagy változásokat indít el a trauma, sokan fordulnak majd a spiritualitás felé - véli Balázs.","shortLead":"Az RTL Klub és a Rádió 1 műsorvezetője fegyelmezetten tartja a karantént: \"közös buli, közös felelősség\". Előkerült...","id":"20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcfd8d1-a410-4acc-b1f5-8620e0f21fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fe559c-68a9-451a-976f-6ee16db6cb4a","keywords":null,"link":"/360/20200412_Sebestyen_Balazs_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 12. 17:30","title":"Sebestyén Balázs a Home office-ban: \"100-200 millió ember elkezd másképp gondolkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek utasforgalmát a német Der Spiegel lap jelentése szerint.","shortLead":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek...","id":"20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc1c1f-a6d6-4c84-b852-6dc7391236cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","timestamp":"2020. április. 12. 17:41","title":"Kiszámolták, mennyire esett vissza a németországi repterek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással kapcsolatban, amelyet egy rendőrségi üldözés közben életét vesztett fiatal halála váltott ki.\r

","shortLead":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással...","id":"20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51be9636-1004-483f-90fd-29f001e337b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","timestamp":"2020. április. 12. 21:29","title":"Tömegzavargás és rendőri akció Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]