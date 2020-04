Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legfőbb üzenete megalakulása óta a NER tagadása. Gyurcsány Ferenc pártja közel tíz év alatt az ellenzék egyik vezető ereje lett. Nélküle nem tud erős lenni az ellenzéki összefogás, kérdés, hogy 2022-ben vele lehet-e választást nyerni.","shortLead":"A DK legfőbb üzenete megalakulása óta a NER tagadása. Gyurcsány Ferenc pártja közel tíz év alatt az ellenzék egyik...","id":"20200415_Az_MSZP_hatan_erosodott_a_DK_de_az_nagy_kerdes_Gyurcsannyal_lehete_valasztast_nyerni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba69a34-e9b0-44c0-9075-3ddd54893ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Az_MSZP_hatan_erosodott_a_DK_de_az_nagy_kerdes_Gyurcsannyal_lehete_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. április. 15. 15:40","title":"Az MSZP hátán erősödött a DK, de az nagy kérdés, Gyurcsánnyal lehet-e választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa. Nem egyedi eset a miénk: harmadik éve több országban romlott a jogállamiság helyzete, mint ahányban javult.","shortLead":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa...","id":"20200414_wjp_magyar_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b210511a-c151-4cd6-a2d1-fac61af87dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_wjp_magyar_jogallamisag","timestamp":"2020. április. 14. 17:42","title":"Egyre csak romlik a magyar jogállamiság helyzete, pedig már eddig is sereghajtók voltunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","shortLead":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cd65eb-6b40-4c8b-9086-478cd463f479","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","shortLead":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","id":"20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec760d2a-1231-4ea0-ac3d-154d1c99a208","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","timestamp":"2020. április. 14. 14:09","title":"Lehet, hogy ennyi volt idén a nemzetközi foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármestere mihamarabb meg szeretné tudni, miért menesztették a posztról Dr. Csernavölgyi Istvánt.","shortLead":"A város fideszes polgármestere mihamarabb meg szeretné tudni, miért menesztették a posztról Dr. Csernavölgyi Istvánt.","id":"20200414_CserPalkovicsot_meglepte_hogy_Kasler_levaltotta_a_szekesfehervari_korhaz_igazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e85bfc-88d9-4c42-bdd9-a9bb485ad144","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_CserPalkovicsot_meglepte_hogy_Kasler_levaltotta_a_szekesfehervari_korhaz_igazgatojat","timestamp":"2020. április. 14. 18:10","title":"Cser-Palkovicsot meglepte, hogy Kásler leváltotta a székesfehérvári kórház igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]