[{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A család állítja, hogy csak egy nappal később a járványügyi hatóságoktól tudta meg, hogy fertőzötten kapták haza családtagjukat. Nem csak sima kellemetlenség, hogy most egy fedél alatt kénytelenek élni vele, a család több tagja is veszélyeztetett a koronavírus-szempontjából. ","shortLead":"A család állítja, hogy csak egy nappal később a járványügyi hatóságoktól tudta meg, hogy fertőzötten kapták haza...","id":"20200415_koronavirus_beteg_janos_korhaz_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27680b8-7fed-40dc-93bb-1c10c673597f","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_beteg_janos_korhaz_mutet","timestamp":"2020. április. 15. 15:48","title":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes ködbe burkolózó csúcsait.","shortLead":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes...","id":"20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc195ea4-e54a-4a80-aef7-29eb7e008241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 09:03","title":"A járvány hatása: évtizedek után újra látni lehet a Himalája csúcsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5 eladására készül annál, mint amit a 4-es verzió piacra dobásakor elkönyvelhettek.","shortLead":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5...","id":"20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c106eb-f8b2-45db-a1df-4d3f18ff6b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","timestamp":"2020. április. 16. 19:03","title":"Nem minden rajongó kaphatja meg elsőre a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 67 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az áldozatok száma 12-vel emelkedett az elmúlt huszonnégy órában. Az amerikai elnök közben bejelentette: országa egyelőre nem ad több pénzt az Egészségügyi Világszervezetnek, mert szerinte falaz Kínának.","shortLead":"Újabb 67 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az áldozatok száma 12-vel emelkedett az elmúlt huszonnégy...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_percrol_percre_aprilis_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12059ef-c8b9-43f8-9e9d-e3c268f35ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_jarvany_percrol_percre_aprilis_15","timestamp":"2020. április. 15. 07:30","title":"130 fölött az elhunytak száma Magyarországon, Trump nem ad több pénzt a WHO-nak – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási korlátozások közepette.","shortLead":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151702c-8ab2-48d5-b25c-a8ea8b6f7b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","timestamp":"2020. április. 15. 16:03","title":"Kitalálták a francia tudósok, hogyan hozhatják ki a legjobbat a kijárási korlátozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel és vállalati támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel...","id":"20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb64e61c-ed3e-45d7-a646-38884ed8bb74","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","timestamp":"2020. április. 16. 10:14","title":"Nem boldogok a cégvezetők a kormány gazdasági ötleteitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","shortLead":"Ahogy a normál bankadót, úgy a járványadót is csökkenthetik a bankok látványcsapatsportok támogatásával.","id":"20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902870bf-cef6-4bbf-8084-ab12593d8400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_tao_kulonado_bank_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 15. 16:06","title":"A kormány akár a bankok különadójának feléről is lemond a sport oltárán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","shortLead":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","id":"20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98980b-2e52-4013-affd-98eb25a9baf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","timestamp":"2020. április. 16. 12:45","title":"Egyre több állást hirdetnek meg a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]