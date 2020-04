Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","id":"20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fafb50-3dee-40b2-983e-44b9afc88bc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","timestamp":"2020. április. 17. 11:52","title":"Azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","shortLead":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","id":"20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb404408-f98a-495d-b3e9-c96e760de831","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","timestamp":"2020. április. 16. 21:31","title":"Minden egyes lakó és gondozó elkapta a koronavírust egy szerb otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült összeállítani azon gyógyszerek listáját, melyeknél esély mutatkozik arra, hogy hatékonyan kezelhető velük a koronavírus.","shortLead":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült...","id":"20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af90bd-a98b-475d-b918-32b8f2d74738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","timestamp":"2020. április. 17. 12:03","title":"Barabási Albert-László: Itt a gyógyszerlista, ezek a hatóanyagok működhetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. 