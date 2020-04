Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett kórházigazgató mellett.","shortLead":"Horváth Ildikó színvallásra akarja rábírni a kórházszövetséget, mert elismerő szavakkal álltak ki a menesztett...","id":"20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d672eb-01d0-4419-a284-e15f93bc5162","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Nepszava_Az_euallamtitkar_kerdore_vonta_a_korhazszovetseget_mert_kialltak_Cserhati_mellett","timestamp":"2020. április. 18. 10:41","title":"Népszava: Az eü-államtitkár kérdőre vonta a kórházszövetséget, mert kiálltak Cserháti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d655cb5e-50fb-489a-a42f-dee66eeb71a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyautó egy elektromos motor ellen. Vajon itt is megmarad a kétkerekűek komoly gyorsulási előnye, amellyel szinte bármilyen négykerekűt lenyomnak?","shortLead":"Villanyautó egy elektromos motor ellen. Vajon itt is megmarad a kétkerekűek komoly gyorsulási előnye, amellyel szinte...","id":"20200416_Mit_tud_a_Tesla_Model_3_az_elektromos_HarleyDavidson_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d655cb5e-50fb-489a-a42f-dee66eeb71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35457064-ee5d-451f-9b0d-a88609c31006","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Mit_tud_a_Tesla_Model_3_az_elektromos_HarleyDavidson_ellen","timestamp":"2020. április. 16. 14:19","title":"Mit tud a Tesla Model 3 az elektromos Harley-Davidson ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd a tömegközlekedést, és még többen ülnek majd autóba, mint eddig. ","shortLead":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd...","id":"20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d48b1c-796d-4a5d-83a9-fccdbd73fae3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2020. április. 17. 09:21","title":"Hamarosan még nagyobb dugóknak lehetünk majd szemtanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai demonstrációt a rendőrök.","shortLead":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai...","id":"20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f99f8-e360-4604-820f-7161bdf5f612","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 17:43","title":"A járvány sem állhat a tüntetések útjába a német alkotmánybíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea2774a-892d-41f7-88e8-9207c06c13e5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A páneurópai piknik helyszínéhez közeli átkelő lesz újra nyitva.\r

","shortLead":"A páneurópai piknik helyszínéhez közeli átkelő lesz újra nyitva.\r

","id":"20200417_Jovo_szerdan_megnyitnak_egy_hataratkelot_az_Ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea2774a-892d-41f7-88e8-9207c06c13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff5fc41-89fc-4ed9-8c34-40cf9bce025e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Jovo_szerdan_megnyitnak_egy_hataratkelot_az_Ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","timestamp":"2020. április. 17. 08:43","title":"Jövő szerdán megnyitnak egy határátkelőt az Ausztriában dolgozó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf részvénytársaságának neve sejteti, milyen üzletágban működik majd.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf részvénytársaságának neve sejteti, milyen üzletágban működik majd.","id":"202016_magyar_vagon_invest_szalaybobrovniczky_uzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b74a30f-b88d-4578-8bcf-e54c2e56957c","keywords":null,"link":"/360/202016_magyar_vagon_invest_szalaybobrovniczky_uzlete","timestamp":"2020. április. 16. 17:30","title":"Új vagyonkezelő céget tett sínre Habony Árpád üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","shortLead":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","id":"20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a1f6b-c090-4f6d-b8d9-2b73347712af","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","timestamp":"2020. április. 16. 16:21","title":"Csütörtök este bármit kérdezhet Döbrösi Laurától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]