[{"available":true,"c_guid":"8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett meg, mert a vezető gyorsan lépett, hiába háborogtak a rokonok.","shortLead":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett...","id":"20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd5b59-9c67-4943-9233-31bd1d86c590","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","timestamp":"2020. április. 23. 11:22","title":"Villámgyorsan kapcsolt, életeket mentett egy olasz idősotthon vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","shortLead":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","id":"20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0821fc-53d7-492f-93f3-6a1568d64744","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","timestamp":"2020. április. 24. 09:48","title":"Májusban megnyitják a schönbrunni kastélyt és az állatkertet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Egyben bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet.\r

\r

","shortLead":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra...","id":"20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc500d0-1c3d-47dc-90be-089b0d5bfe07","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","timestamp":"2020. április. 23. 06:14","title":"Trump aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd48db4-3a1e-4451-a830-f64e6650dc0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség tájékoztatása szerint mindketten tünetmentesek.","shortLead":"A szövetség tájékoztatása szerint mindketten tünetmentesek.","id":"20200422_Koronavirusos_lett_a_magyar_tornaszvalogatott_egyik_tagja_es_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd48db4-3a1e-4451-a830-f64e6650dc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e424927-4f0e-43b9-a950-07595bd9dc0f","keywords":null,"link":"/sport/20200422_Koronavirusos_lett_a_magyar_tornaszvalogatott_egyik_tagja_es_edzoje","timestamp":"2020. április. 22. 14:20","title":"Koronavírusos lett a magyar tornászválogatott egyik tagja és edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Elsőként Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d450da0-75d4-40ba-b0a0-0a279b996a9b","keywords":null,"link":"/360/20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","timestamp":"2020. április. 22. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Lakatos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési képviselővel, Ungár Péterrel is egyeztetett a Pesti Hírlap jelenlegi tulajdonosa – tudta meg a hvg.hu. Végül azonban állítólag a Brit Média Kft. invesztál az eredetileg közterületi terjesztésre szánt, de a járványhelyzet miatt jelenleg online megjelenő lapba.","shortLead":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési...","id":"20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7823b552-181f-4a00-bcc6-4248b715c332","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","timestamp":"2020. április. 22. 17:45","title":"Új befektető száll be a Pesti Hírlapba, Ungár Péterrel is tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik a hátrányos helyzetben, leszakadt régiókban élő embereket segítik a koronavírus elleni küzdelemben. ","shortLead":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik...","id":"20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4ef77-aae4-4b3f-9fa3-5928c0fc7b4c","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","timestamp":"2020. április. 24. 10:42","title":"Tekintélyes összeggel segít Beyoncé ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","shortLead":"Napi jelentés halálozásokról és fertőzöttekről.","id":"20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2b0988-6ca0-44cf-a6f1-ff539eb6ae3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Idosotthonokban_halt_meg_az_europai_koronavirusalozatok_fele","timestamp":"2020. április. 24. 07:38","title":"Idősotthonokban halt meg az európai koronavírus-álozatok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]