Egy idős férfit pár nappal azelőtt vittek be a tatabányai kórházba, mielőtt kiderült, hogy ott 21 dolgozó, és kilenc beteg is megfertőződött, az egyik orvos lélegeztető gépen van. A beteg lánya szerint, az édesapja is ott kaphatta el a vírust, de senki nem kért bocsánatot.

Juditnak az a legfájdalmasabb, hogy el sem búcsúzhat az édesapjától. A koronavírusban elhunyt betegeket speciális szabályok szerint lehet eltemetni, a nyitott koporsó sem megengedett. Ez is nagy fájdalmat jelent a nő számára, de az is, hogy szerinte lett volna még az édesapjával néhány boldog évük, annak ellenére, hogy valóban legyengült állapotban volt már a kórházba szállítása előtt.

A kórház csak annyit közölt vele, hogy elhunyt az édesapja, egy népegészségügyi hivatalnok pedig azt, hogy koronavírus fertőzte meg. Amikor ez utóbbi miatt is sokkosan reagált, akkor azt is hozzáfűzte a hivatalnok, hogy olyan legyengült állapotban volt az édesapja, hogy előbb-utóbb úgyis meghalt volna.

Ildikó örült volna, ha még akár csak egy évet is együtt tölthettek volna. Most úgy gondolja az asszony, hogy ha gyakrabban végeznének teszteket a kórházakban, akkor talán elkerülhető lett volna az édesapja halála, mert így előbb kiderülhetett volna, hogy megfertőződtek az őt ellátó egészségügyi dolgozók. A kórházban van tesztelő berendezés, amit adományokból vásároltak meg, de egy korábbi szakmai döntés szerint, csak a gyanús eseteket vizsgálják. Ildikó édesapja, tíznapos kórházban tartózkodás után, 20-án hunyt el. A kórház pont ezt követően kezdte a nyilvánossággal is megosztani az kórházon belül történteket, mára már azt is jelentették, hogy egy egészségügyi dolgozó lélegeztető gépen van, míg a betegekkel együtt harmincan megfertőződtek. Korábban csak szóbeszéd volt a falakon belül történtekről.

Egy hét titkolózás

Nem hivatalos forrásokból már lehetett sejteni a múlt héten is, hogy egyre több lehet a fertőzött a Szent Borbála kórházban. Zsolt, akiről a napokban írtuk, hogy édesanyját dialízisre szállították be a tatabányai kórházba, már hallotta az ismerőseitől, hogy vannak fertőzött dolgozók, de megtiltották nekik, hogy beszéljenek erről. Zsolt édesanyja és Judit édesapja valószínűleg egy osztályon feküdhettek, mivel Judit édesapját is veseproblémák miatt vitték az intézménybe, csak míg Judit édesapját 10-én, addig Zsolt édesanyját 17-én fogadta a kórház. Pont ebben az egy hétben indult a fertőzés cunami az osztályon.

Tizedikén Judit édesapját először a kardiológiára irányították, mivel felvételekor szívritmus zavart észleltek nála. Másfél nappal később helyezték a nefrológiára, ahol az eredeti panaszával kezelték. Mivel egy rokonuk a kórházban dolgozott, ő védőfelszerelésben időnként meglátogatta a férfit, majd 16-án már nem engedték be azzal, hogy fertőtlenítik a kórtermet. Lényegében ez idő tájt indultak el a városban a pletykák arról, hogy gondok lehetnek a kórházban, de az intézmény csak a következő hét keddjén, 21-én állt a nyilvánosság elé.

Bizonytalan tesztelés

Juditék is húzódoztak, ahogy Zsolt sem szívesen engedte kórházba az édesanyját, de mindkettőjüknél elkerülhetetlen volt a kezelés. Zsolt arról mesélt korábbi cikkünkben, hogy napokig nem ismerhette meg az édesanyján elvégzett teszt eredményét. Ő 17-én került a nefrológiára, ahol előző napon fertőtlenítettek, de csak vasárnap tesztelték. Judit édesapja már ekkor napokat töltött az osztályon, de tőle csak a következő hét elején, éppen a halála előtt vettek mintát. „Már éppen arról beszéltünk telefonon az édesapámmal, hogy jól van, jön nemsokára haza. A nővér szólt a háttérből, hogy majd a jövő héten. Aztán hétfőn hirtelen rosszabbul lett, ekkor vitték az intenzívre, itt vettek tőle mintát, majd még aznap meghalt” - mesélte Ildikó, aki azt sem érti, hogy miért nem a kórház közölte vele a halálhírrel együtt azt is, hogy koronavírus fertőzés idézte elő az édesapja halálát.

A Szent Borbála Kórházban éppen pár héttel ezelőtt érkezett egy adományokból megvásárolt tesztelő berendezés, ahogy korábbi cikkünkben írtunk róla, pont azért váltott ki vitát a használata a városban élők körében, mert a kórház döntése szerint, csak a gyanús eseteket tesztelik, és nem indult egy széleskörű tesztelés. Szerdán a hvg.hu-nak a kórház sajtósa azt írta, hogy minden akut problémával felvett beteget tesztelnek, igaz, azt nem írta, hogy mikor. Az SBO-ra érkezett betegekről pedig azt írták, hogy amennyiben pozitívak, akkor a kontaktkutatást az ÁNTSZ végzi. Ez csak azért érdekes, mert az általunk megismert esetekben mindketten mentővel, az SBO-ra érkeztek, de, a hozzátartozóktól kapott információk szerint, tőlük, napokkal az osztályokra elhelyezésük után vettek mintát, Zsolt édesanyjánál a 17-i beérkezése után két nappal, Judit édesapjánál pedig tíz nappal a felvételét követően. A dolgozókat is akkor tesztelték eleinte, amikor tüneteik voltak.

Villámgyors átalakítás

A kórházat hivatalosan április 3-án jelölték ki járványkórháznak, ekkor azt is bejelentették, hogy a C épületben szabadítottak fel 49 ágyat erre a célra. Most a D épület első szintjén kellett a fertőtlenítéseket elvégezni, ezt már meg is nyitották a belgyógyászati betegek előtt, és ennek az épületnek a második emeletén különítettek el egy részleget a nem igazolt, megfigyelés alatt álló személyek számára. Tehát április elején, csak az igazolt COVID fertőzöttek ellátására készültek fel. Majd az április 3-i megnyitás után alig két héttel, egy hét leforgása alatt, péntekig 20 dolgozónál igazolták, hogy koronavírussal fertőzöttek, a fertőzött betegek számáról nem ad tájékoztatást a kórház, harminc dolgozót pedig mentesítettek a munka alól. Ahogy megírtuk, a helyzet megoldásában segítséget kértek a minisztériumtól, de az Operatív Törzs tájékoztatóján már azt közölte, hogy tudják kezelni a helyzetet a kórházban. Erre is rákérdeztünk az intézménynél, ahol ezt megerősítették azzal, hogy az aktív osztályokról csoportosítanak át dolgozókat, de álláspontjuk szerint, ez hosszú távon ez nem jelenthet megoldást. Fatális véletlen lehet, hogy éppen egy kórházi osztályra került be a koronavírus, de ahogy a 444.hu írta le a SOTE rektorának előadását, az már most kiderült, hogy idős otthonokban, hajléktalanszállókon és kórházakban terjed a leginkább a vírus, ezekben az intézményekben kellene sokkal többet tesztelni.

Embertelen

Judit szerint az édesapja biztosan a kórházban fertőződött meg, és még legyengült állapotában is élhetett volna még, nekik ez sokat jelentett volna. Azt megérti a nő, hogy a kórház pont a járványhelyzet miatt van lezárva, de a telefonon kapott tájékoztatás hézagos volt, teljes bizonytalanságban voltak a hozzátartozók. Ha a dolgozókat rendszeresen szűrik, akkor is kisebb esélye lehetett volna annak, hogy egy kórházi osztályon kapja el valaki a fertőzést, véli Judit. Most úgy érzi az asszony, hogy érzéketlenül intézték az édesapja halálát, senki nem kért bocsánatot a kórházban, pedig szerinte nyilvánvalóan a kórházban fekve kapta el az édesapja a vírust. Ráadásul, édesapja halálhírét egy hivatalnok közölte vele a Népegészségügyi Hivataltól, aki azt is hozzáfűzte, hogy milyen rossz állapotban volt az édesapja, úgyis meghalt volna. A temetést is nehéz intézni, édesapja kívánsága az volt, hogy ne hamvasszák el, de a koporsós temetést, még így zártan sem vállalta, csak egy magánvállalkozó. Nem hibáztatja a nő az egészségügyi személyzetet, mert fatális véletlenen is múlhat, hogy ki kapja el a vírust. De az intézményen belül nagyobb odafigyeléssel, több teszteléssel, talán elkerülhető lett volna, hogy az édesapja koronavírusba haljon meg.

Pénteken a Szent Borbála Kórház sajtóreferense azt mondta, hogy dolgozójuknál az első tünetek már 14-én jelentkeztek, majd 16-án már valóban fertőtlenítették az osztályt. 21 dolgozó és kilenc beteg is megfertőződött, és még legalább húszan megfigyelés alatt állnak, vagy tünetesek. Balogh Márta azt is hozzátette, hogy megnyitották a nyilvánosság felé a kaput, nincs mit titkolniuk, és azt is elismerte, hogy megnyugtatóbb, ha nyíltan beszélnek az intézmény nehézségeiről is.