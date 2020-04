Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b721b94c-fdab-4c51-ae99-9b34a0ff6e12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Civil csillagászok felvételei alapján vizsgálták meg egy üstökös szétesését: az első közösségi összefogással megalkotott képeken figyelhették meg a szakértők az Atlas nevű kométa változását.","shortLead":"Civil csillagászok felvételei alapján vizsgálták meg egy üstökös szétesését: az első közösségi összefogással...","id":"20200425_atlas_ustokos_szetesese_kepek_evscope","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b721b94c-fdab-4c51-ae99-9b34a0ff6e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed235733-8185-407b-af6e-45f61e50ba83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_atlas_ustokos_szetesese_kepek_evscope","timestamp":"2020. április. 25. 12:03","title":"Darabokra hullott az üstökös, amely 2020 legfényesebbje lehetett volna – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon is az RTL Klub adása.","shortLead":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon...","id":"20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940f1bd4-4d21-4dfd-bbf0-322b6212c0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","timestamp":"2020. április. 26. 16:38","title":"Elsötétült az RTL Klub, átvágtak egy fontos kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt amerikaiaknál.","shortLead":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt...","id":"20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06901978-1f61-4c66-8160-b9fd594df1f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 26. 16:13","title":"Elviszik az összes ebet a menhelyekről az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt nem vonják be. Ha lemondunk a döntés és mérlegelés jogáról, a szabadságunkról mondunk le – ennek ellenkezője ugyanoda vezet. Vélemény.","shortLead":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt...","id":"20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776aa49e-62d8-43ba-a472-bd725ad1eeb7","keywords":null,"link":"/360/20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Tamás Ervin: A Pesti út a mi Waterloonk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos...","id":"20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b68b73-0c15-4932-b262-fcca470f8af6","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 26. 15:59","title":"Csapadékosabb, szeles idő várható jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"A fertőzöttek száma 57-el nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969c65-826d-4946-b8ad-67d3ab9db6ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Ujabb_10_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 07:39","title":"Újabb 10 áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]