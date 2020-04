Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","shortLead":"Szigorú előírások mellett nyitnak ki a magyar üzletek. Az áruházakba csak maszkban lehet majd belépni.","id":"20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e659a8-cd42-4186-af29-03b5ead4df83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_ikea_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 11:25","title":"Május 5-től újra nyitva lesznek az IKEA áruházai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már bőven 3 millió fölött van a koronavírus-fertőzöttek száma a világon.","shortLead":"Már bőven 3 millió fölött van a koronavírus-fertőzöttek száma a világon.","id":"20200429_Az_Egyesult_Allamokban_mar_majdnem_1_millio_fertozott_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd5641f-8634-4bfe-b996-61f56d6d17c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_Egyesult_Allamokban_mar_majdnem_1_millio_fertozott_van","timestamp":"2020. április. 29. 20:27","title":"Az Egyesült Államokban már majdnem 1 millió fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig mindenkinek. A Pénzügyminisztérium a környezetvédelemmel indokolja a sarcot. A külföldi kereskedőkre is vonatkozik, szóval indul a NAV vs Amazon meccs.","shortLead":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól...","id":"20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5ab93-e75c-47d8-acaf-7dfecb70278a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:10","title":"A koronavírus csak a kifogás volt arra, hogy a kormány megsarcolja a kereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba költöztetéséről, egyszerűen csak a megvalósítás hosszabb időt vesz igénybe, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba...","id":"20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f22ba9-e354-4558-ba8f-e250c43497dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","timestamp":"2020. április. 28. 11:03","title":"Korai lenne az öröm, a Facebook nem tett le róla, hogy reklámokkal tömje ki a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","shortLead":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","id":"20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5cd83-13f6-4a4e-9846-da65f4c40656","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Öngyilkos lett egy orvos, aki koronavírusos betegeket kezelt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt invesztált a projektbe, de azt mondják, így sem csalódottak.","shortLead":"Mégsem tart igényt a Dyson rekordidő alatt összerakott lélegeztetőgépeire a brit kormány. A vállalat óriási pénzt...","id":"20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283ac7b2-e4b3-48a8-9188-704ff16199e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d00bb6-78b5-4425-ae9d-94c8972ee110","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_brit_kormany_dyson_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 18:33","title":"10 nap alatt lefejlesztett egy új lélegeztetőgépet a Dyson, de mégsem kér belőle a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék a város lagúnáit.","shortLead":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék...","id":"20200428_meduza_polip_velence_kanalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d3574-1f61-49e5-981d-286b969fe76c","keywords":null,"link":"/elet/20200428_meduza_polip_velence_kanalis","timestamp":"2020. április. 28. 20:10","title":"A medúza után most egy jókora polip tévedt be a járvány miatt kiürült Velencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]