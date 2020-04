Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és szórakoztatóipar területén dolgozók állását veszélyezteti leginkább a koronavírus-járvány.","shortLead":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és...","id":"20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b9aa-6ffe-4817-9b67-4218413be2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","timestamp":"2020. április. 30. 18:25","title":"A magyar munkahelyek közel fele veszélybe kerülhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás alkotásokról van szó, melyek akár egy pár perces szünet erejéig is játszhatók.","shortLead":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás...","id":"20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c38013-a8a5-44d6-a35a-7cd2b2c42f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 10:33","title":"Letöltés nélkül, böngészőben: a Google oldalán minden nap új játékkal játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett a nyilvántartásban néz utána az adatoknak.","shortLead":"Ehelyett a nyilvántartásban néz utána az adatoknak.","id":"20200429_jogositvany_ellenorzes_forgalmi_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad77fed-d69b-4f2d-ac4f-c8a3aace6762","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_jogositvany_ellenorzes_forgalmi_rendor","timestamp":"2020. április. 29. 10:18","title":"Új szabály jön: nem kéri el a rendőr a jogosítványt és forgalmi engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval a szemfülesek már találkozhattak, a Note 9 viszont mindenki számára újdonság.","shortLead":"A jó ár-érték arányú telefonjairól ismert Redmi két új felső-középkategóriás mobilt mutatott be. A Note 9 Próval...","id":"20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0d71cf-0e07-435d-9490-b624535cee5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100351c8-8323-4a29-b2a3-d7c8bd9844ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_redmi_note_9_redmi_note_9_pro_specifikacio","timestamp":"2020. április. 30. 18:13","title":"Két új, jó árú Redmi telefon érkezett, itt a Note 9 és a Note 9 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett kérdezte Kozma Ákost.","shortLead":"Szél Bernadett kérdezte Kozma Ákost.","id":"20200430_Vizsgalodik_az_ombudsman_a_korhazi_hazakuldesek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fd1aef-e62f-4c97-ab12-6a0be902a0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Vizsgalodik_az_ombudsman_a_korhazi_hazakuldesek_ugyeben","timestamp":"2020. április. 30. 19:29","title":"Vizsgálódik az ombudsman a kórházi hazaküldések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01246aa7-720d-4c30-b4b1-792535ac1057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 4 százalékos csökkenésre, jövőre viszont ismét 4,8 százalékos növekedésre számít a hitelminősítő.","shortLead":"Idén 4 százalékos csökkenésre, jövőre viszont ismét 4,8 százalékos növekedésre számít a hitelminősítő.","id":"20200429_sp_hitelminosito_adososztalyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01246aa7-720d-4c30-b4b1-792535ac1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5cfe4-6984-4b83-a73e-972132f1abe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_sp_hitelminosito_adososztalyzat","timestamp":"2020. április. 29. 10:54","title":"Lerontotta Magyarország kilátását az S&P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","shortLead":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]