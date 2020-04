Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","shortLead":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","id":"20200429_oraber_fizikai_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c60df-dac6-441b-bd1f-c8b0ea9a52eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_oraber_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. április. 29. 10:21","title":"1326 forintos bruttó órabérért dolgoznak a magyar fizikai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","shortLead":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","id":"20200430_legitarsasag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbccb3f-2625-423d-aa25-bc0dd17a9e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_legitarsasag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 05:54","title":"Megváltoztatná több ország is a törölt légijáratok után járó kártérítés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi stílust alakított ki. Cikkünkben egyszerűen megtanulható trükköket csokorba gyűjtő könyvéből mutatunk be egy pénzérmés gyakorlatot.","shortLead":"Hajnóczy Soma, a bűvészet történetének egyik legfiatalabb világbajnoka, az illúzió és a humor műfaját ötvözve egyedi...","id":"20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15806d85-881e-44e1-b977-6bcbcfaa58ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bf27de-119b-4ecf-8bd0-39209b4137c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200429_Hogyan_varazsoljunk_5_forintosokbol_200asokat","timestamp":"2020. április. 29. 14:15","title":"Hogyan varázsoljunk 5 forintosokból 200-asokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért felülvizsgálják a programot.","shortLead":"Az MNB elkezd állampapírokat vásárolni, és addig folytatja, amíg csak szükséges. De ezermilliárd forint után azért...","id":"20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77c6372-2ea2-47b2-bcb4-2374ccd150d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_A_jegybank_addig_jaratja_a_valsag_miatt_a_bankoprest_amig_csak_kell","timestamp":"2020. április. 28. 16:43","title":"A jegybank addig járatja a válság miatt a bankóprést, amíg csak kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség enyhe lefolyású. Az Egyesült Államokban így több kórházban kezdték véralvadásgátló gyógyszerekkel is kezelni a betegeket. A kérdésről, a járványról és kezeléséről dr. Vajda Zoltán laboratóriumi szakorvossal beszéltünk.","shortLead":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség...","id":"20200428_A_COVID_karriertemava_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e31b20-431d-4643-961f-bf5cfd1b1352","keywords":null,"link":"/360/20200428_A_COVID_karriertemava_valt","timestamp":"2020. április. 28. 19:00","title":"„Kockázatos, hogy a COVID karriertémává vált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e5b61a-0178-4d22-9f80-fd281c67977c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kieséseket okoz a járvány a legnagyobb autógyártóknak, és jelenleg még azt sem tudni, hogy a kereslet mikor normalizálódhat újra. ","shortLead":"Hatalmas kieséseket okoz a járvány a legnagyobb autógyártóknak, és jelenleg még azt sem tudni, hogy a kereslet mikor...","id":"20200429_5_milliard_dollaros_negyedeves_veszteseggel_szamol_a_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e5b61a-0178-4d22-9f80-fd281c67977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f7e4f-e415-4e11-9487-d284d6c0224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_5_milliard_dollaros_negyedeves_veszteseggel_szamol_a_Ford","timestamp":"2020. április. 29. 11:58","title":"5 milliárd dolláros veszteséget hozott össze három hónap alatt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig...","id":"20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62dd4e5-86fc-40f8-bad6-d0dc806fa3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","timestamp":"2020. április. 29. 18:18","title":"Megmérték, meddig bírja az új iPhone SE akkumulátora az Apple többi telefonjához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]