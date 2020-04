Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes biomarkereket azonosítottak újszülöttekben a Washingtoni Egyetem és a Stanford Egyetem kutatói.","shortLead":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes...","id":"20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49fa0a8-fb61-4343-b7b5-5ba3f297afb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 29. 19:08","title":"Már az újszülött vizsgálatával is kideríthető lehet, kialakul-e később autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","id":"20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84d5cb1-c2b8-487b-a619-7446aad716cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","timestamp":"2020. április. 29. 05:34","title":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint a vietnami háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak szánták a kormánynak tett ajánlásaikat, de a jelenlegi rezsim különlegesen furcsa és indokolhatatlan lépéseket tesz. Hiába próbálnak segítő jobbot nyújtani, választ sem kaptak, a kommunikáció csődje, ami most történik – fogalmazott Falus.\r

\r

","shortLead":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak...","id":"20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d262f36-9027-459f-b6e8-d550bec58647","keywords":null,"link":"/360/20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Falus András a Home office-ban: \"A május 3-a utáni lazítás életveszélyes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti Együttműködés Rendszere fennállásának tizedik évfordulóján számvetést készítettünk arról, hogy a színház, filmművészet, képzőművészet, irodalom területén milyen szimbolikus területfoglalásokat hajtott végre a Fidesz-kormány, és hol próbálkozott sikertelenül. ","shortLead":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti...","id":"20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf74f2f-831b-46ed-bda1-e9b4797fc2c3","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:30","title":"A NER kis gömböce így falta fel a kultúrát tíz év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","shortLead":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","id":"20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bde4d6-0872-4b29-8c5f-848040f2b375","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","timestamp":"2020. április. 29. 11:31","title":"98 évesen, a járvány alatt is dolgozik Franciaország legidősebb orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","shortLead":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","id":"20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7eab28-576b-4cb4-9d03-ed56c0a8d2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","timestamp":"2020. április. 28. 16:57","title":"Éledezik a Wizz Air, májusban már 16 útvonalon repülnek Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","shortLead":"A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti.","id":"20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7518ac-6bab-4e23-ad90-0ac13aee54df","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz","timestamp":"2020. április. 29. 10:29","title":"Nem fogad már betegeket a tatabányai kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]