[{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is, ezért ment neki a polgármesternek a kormányzó párt helyi szervezete. A közalkalmazotti szakszervezet sem látja jónak a polgármesterek hasonló lépéseit, de szerintük a kassza kulcsa a kormánynál van.","shortLead":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is...","id":"20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea322c-e406-45bd-ac1b-3e2819286ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. április. 29. 17:38","title":"A Fidesz a szakszervezetek oldalára állt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapodtak egy 16 milliárdos segélyprogram elindításáról is.","shortLead":"Megállapodtak egy 16 milliárdos segélyprogram elindításáról is.","id":"20200430_Magyarorszag_185_milliardert_epit_vakcinagyarat_Mongoliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91cfe53-035d-474a-9546-04a81aac6576","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Magyarorszag_185_milliardert_epit_vakcinagyarat_Mongoliaban","timestamp":"2020. április. 30. 17:51","title":"Magyarország 18,5 milliárdért épít vakcinagyárat Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","shortLead":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","id":"20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad9b651-4251-4e63-ac78-776004030815","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. április. 29. 15:39","title":"Tesztelés után, maszkban kezdődött újra a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","id":"20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbcc05c-bc1d-4e82-bb07-c70623847338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","timestamp":"2020. május. 01. 08:26","title":"Trump állítja: bizonyíték van arra, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy kevesebb diákot vehetnek fel a gimnáziumok.","shortLead":"Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy kevesebb diákot vehetnek fel a gimnáziumok.","id":"20200430_gimnazium_felveteli_klebelsberg_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ef4dd-a77a-45da-a79d-a367dd5a1e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_gimnazium_felveteli_klebelsberg_kozpont","timestamp":"2020. április. 30. 09:16","title":"Megvágta a tankerület a létszámot, több diák is bukja a sikeresnek hitt felvételijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","shortLead":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd84313-9dba-408b-8ca9-8fb7fe6d765a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","timestamp":"2020. április. 30. 12:03","title":"Európai díjat nyert a magyar egyetemisták csodaszemüvege, ami segíthet az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig a párt befolyásos személyisége maradt. A HVG 1989 augusztusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig...","id":"20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699ea6da-50c0-45a5-a055-e45e00efe41b","keywords":null,"link":"/360/20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","timestamp":"2020. április. 29. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Kis János: Leginkább a Fideszt érzem közel magamhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat.","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40cbe845-c4a1-4f56-9863-152f08389e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]