Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu hivatalos tájékoztatási oldal.

Elhunyt újabb 12 krónikus beteg. Ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 1008 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

A Pesti úti idősotthon koronavírussal fertőzött lakói közül újabb 4 elhunyt, így már 38-ra emelkedett az áldozatok száma.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek, ezért a védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme. Továbbra is arra kérik az időseket, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat.