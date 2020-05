Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti lebonyolítását, illetve edzések megtartását és látogatását – derül ki a Magyar Közlönyből.","shortLead":"A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas_mlsz_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a8a6d-10d8-4f67-b5fb-52419263e349","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas_mlsz_labdarugas","timestamp":"2020. május. 01. 11:02","title":"Folytatódhat a futballidény, de csak zárt kapuk mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2942 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.","shortLead":"2942 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.","id":"20200502_79_uj_fertozottet_talaltak_12_ember_hunyt_el_az_elmult_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a226f-e8bd-4c6c-baec-ff1ced444c33","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_79_uj_fertozottet_talaltak_12_ember_hunyt_el_az_elmult_nap","timestamp":"2020. május. 02. 07:42","title":"79 új fertőzöttet találtak, 12 ember hunyt el az elmúlt nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon váltották le őket. A későbbiekben a gazdasági reformokon ügyködtek. Tímár Mátyás és Pulai Miklós két hónap különbséggel hunyt el, túl a kilencvenen.","shortLead":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon...","id":"202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ca1c0c-97b3-4826-a8be-64acf87b81a6","keywords":null,"link":"/360/202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","timestamp":"2020. május. 02. 10:30","title":"„Az volt az álmom, hogy cipőmodellező leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3556fbf-a71e-4d40-8a19-afc829b57977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német vállalatnak megvan az a platformja, amivel tucat számra jöhet ki az újabb és újabb elektromos modellekkel.","shortLead":"A német vállalatnak megvan az a platformja, amivel tucat számra jöhet ki az újabb és újabb elektromos modellekkel.","id":"20200501_Felbukkant_egy_ujabb_elektromos_Volkswagen_SUV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3556fbf-a71e-4d40-8a19-afc829b57977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4a0b-51ef-484e-9158-4e311f8941f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_Felbukkant_egy_ujabb_elektromos_Volkswagen_SUV","timestamp":"2020. május. 01. 10:48","title":"Felbukkant egy újabb elektromos Volkswagen SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f4452d-dcbb-4355-bad0-2423d7176c9f","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Magyarország legmegrázóbb bűneseteit dolgozza fel az RTL Klub új riportműsora, a Bűnös lelkek. A hat epizódban megszólalnak az elkövetők, az áldozatok hozzátartozói és az ügyön dolgozó nyomozók is. A sorozat születésének körülményeiről, arról, hogy nehéz-e megszólaltatni a börtönben lévő embereket, és hogy mennyi idő volt felépíteni egy-egy epizódot, Balogh Zsuzsát, a műsor felelős szerkesztőjét kérdeztük.","shortLead":"Magyarország legmegrázóbb bűneseteit dolgozza fel az RTL Klub új riportműsora, a Bűnös lelkek. A hat epizódban...","id":"20200430_Amig_ezek_az_emberek_elnek_addig_nincs_megnyugvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f4452d-dcbb-4355-bad0-2423d7176c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ff5c51-2308-48de-b17f-b2e1b389a424","keywords":null,"link":"/kultura/20200430_Amig_ezek_az_emberek_elnek_addig_nincs_megnyugvas","timestamp":"2020. április. 30. 15:30","title":"„Amíg ezek az emberek élnek, addig nincs megnyugvás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik abban, hogy jó üzleteket tud kötni.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090dca8-d567-4818-8455-a80d919e5e71","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","timestamp":"2020. április. 30. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Jellinek Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","shortLead":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","id":"20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0476cd6-a8bf-4aa1-8f62-d7ba500413fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","timestamp":"2020. április. 30. 18:47","title":"Perel a KDNP a Népszava Jézust ábrázoló karikatúrája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]