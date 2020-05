Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","shortLead":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","id":"20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e8996-eabb-416f-9702-b20ce93cd3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","timestamp":"2020. május. 01. 17:40","title":"Online majális: az MSZP követel, Gyurcsány már a 2022-es választásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","shortLead":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","id":"20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3fadb-ddff-4bab-a8c6-7015a9f7621a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 13:42","title":"Ritkábban megyünk piacra a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","shortLead":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","id":"20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0ec99e-33f3-46ac-909b-be064d3174aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","timestamp":"2020. április. 30. 21:47","title":"40 ezer forintos támogatást is kaphatnak a fiatalok Erzsébetvárosban kerékpár vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások miatt. A szervezők a fesztiválozókkal együtt keresik a megoldást.","shortLead":"Más fesztiválok mellett az EFOTT is nehéz helyzetbe került a koronavírus-járvány és az amiatt bevezetett korlátozások...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b65baba-63f9-4e00-b2cc-c110a917ff3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f775b7d-a228-490e-8ccb-2584097b1bc1","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_efott_fesztival_szavazas","timestamp":"2020. május. 01. 18:01","title":"Megszavaztatják a szervezők, hogy legyen-e EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg feladatot ró a legújabb kormányrendeletet kísérő miniszteri utasítás az újraindított egészségügyre.","shortLead":"Rengeteg feladatot ró a legújabb kormányrendeletet kísérő miniszteri utasítás az újraindított egészségügyre.","id":"20200501_kormanyrendelet_egeszsegugyi_szolgaltatok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd3259-09d6-44f7-abb3-122aad88c5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_kormanyrendelet_egeszsegugyi_szolgaltatok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 21:52","title":"Népszava: Újabb 3000 kórházi ágyat kell felszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő csütörtök este pontosította a korábbi bejelentést.","shortLead":"A kormányszóvivő csütörtök este pontosította a korábbi bejelentést.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_tomegrendezvenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881f72c-f392-4364-a730-afb7da7400a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_tomegrendezvenyek","timestamp":"2020. május. 01. 06:31","title":"Egyáltalán nem lehet tömegrendezvényt tartani augusztus közepéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]