Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti lebonyolítását, illetve edzések megtartását és látogatását – derül ki a Magyar Közlönyből.","shortLead":"A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas_mlsz_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a8a6d-10d8-4f67-b5fb-52419263e349","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas_mlsz_labdarugas","timestamp":"2020. május. 01. 11:02","title":"Folytatódhat a futballidény, de csak zárt kapuk mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb hálózaton eszeveszett sebességgel pöröghetnek majd az adatok.","shortLead":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb...","id":"20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d3aa50-66f4-4ba3-87ad-9a3b2e27c73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","timestamp":"2020. május. 02. 08:03","title":"Kínában már a 6G-n dolgoznak, és elképesztő sebességre lesz képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon váltották le őket. A későbbiekben a gazdasági reformokon ügyködtek. Tímár Mátyás és Pulai Miklós két hónap különbséggel hunyt el, túl a kilencvenen.","shortLead":"Pályájuk összefonódott: 1956-ban mindketten miniszterhelyettesek voltak a pénzügyi tárcánál, 1957-ben egy napon...","id":"202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2efebf-debc-40d1-a02d-40f962cba944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ca1c0c-97b3-4826-a8be-64acf87b81a6","keywords":null,"link":"/360/202018__gazdasagi_reform__pulai_miklos__timar_matyas__szemfelszedok","timestamp":"2020. május. 02. 10:30","title":"„Az volt az álmom, hogy cipőmodellező leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","id":"20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c5f-83fb-4929-b342-a7a3296747d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","timestamp":"2020. május. 02. 08:21","title":"Fellélegezhet Komlóska és a buszrendszám miatt zaklatott falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem fordulhat bírósághoz az, akinek nem adják ki egy cég nyilvánosnak tekinthető adatát – ezt mondta ki az Alkotmánybíróság.\r

","shortLead":"Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem...","id":"20200501_alkotmanybirosag_nyilvanos_addat_mulasztasos_alkotmanysertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18492477-91d7-4a27-96d9-9705ab2a50fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_alkotmanybirosag_nyilvanos_addat_mulasztasos_alkotmanysertes","timestamp":"2020. május. 01. 19:27","title":"Ab: Mindenki fordulhasson bírósághoz, akinek nem adnak ki egy nyilvános adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","shortLead":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","id":"20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4668b4d-e941-44f7-a88e-d33d7e59ad54","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","timestamp":"2020. május. 02. 14:01","title":"Kórházba vitte kicsinyét egy macskaanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc2428-e660-4442-bebc-6bc5a0a1f662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre lassul a koronavírus-járvány terjedésének üteme.","shortLead":"Egyre lassul a koronavírus-járvány terjedésének üteme.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82dc2428-e660-4442-bebc-6bc5a0a1f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc45c53-fa09-4125-8eb8-76d374871d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 01. 14:48","title":"Tovább javul a helyzet Spanyolországban, bezárhattak egy szükségkórházat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni a védekezésben. \"Egy börtönben élek, ami a lakásomnak van álcázva\" - vallja Szilágyi, aki a mozgásra odafigyel, nem dohányzik, de egy-egy csikkre szeret rágyújtani. A beszélgetésben elárulja, hogy miért ijed meg néha magától, s szerinte mi köze Orbán Viktor kutyájának a vírushoz. ","shortLead":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni...","id":"20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc65f49f-59e2-4a92-b493-2da87ea488b9","keywords":null,"link":"/360/20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 02. 16:30","title":"Szilágyi János a Home office-ban: \"Hülyének vagyok nézve több millió társammal együtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]