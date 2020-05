Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","id":"20200430_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5966e-16ef-4a39-adbb-5006c5da29d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_olaszorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:41","title":"Háromszáz alá csökkent a napi halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus és az éghajlatváltozás nemcsak emberéleteket, hanem az egész civilizációnkat veszélyezteti a milliárdos befektető Spiegelben megjelent cikke szerint. 