Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát is. ","shortLead":"Ki, ha nem Tom Cruise legyen az első színész, aki az űrben csinál filmet? Megtalálta a projekthez a megfelelő cimborát...","id":"20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9c025c-3a98-4d32-aeba-e7c776565533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0bdb4-eb4e-45c6-9b0b-9eb239084276","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Tom_Cruise_a_vilagurben_szeretne_uj_mozifilmet_forgatni","timestamp":"2020. május. 05. 10:15","title":"Tom Cruise a világűrben szeretne új mozifilmet forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465e2a83-1cf2-4f9d-9e09-b6b82e20976c","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nem is olyan távoli, meglehetősen viharos évtizedek után az elmúlt években nemcsak visszaszerezte méltóságát az egri bor, hanem új dimenziók is nyíltak a borvidéken, többek között az Egri Borműhely megalakulásával. ","shortLead":"Nem is olyan távoli, meglehetősen viharos évtizedek után az elmúlt években nemcsak visszaszerezte méltóságát az egri...","id":"20200506_Uj_boros_honlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465e2a83-1cf2-4f9d-9e09-b6b82e20976c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845b02a-fb59-465f-b3e1-e1dcd4fba99d","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Uj_boros_honlap","timestamp":"2020. május. 06. 14:24","title":"Digitális térbe került az offline élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","shortLead":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","id":"20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9dbbc9-763b-4684-994a-facdc028fd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","timestamp":"2020. május. 06. 10:33","title":"A kereszténység születése és a II. világháború a történelemérettségi esszéfeladatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben. Világhírű művészek szerint radikális átalakításra van szükség minden szinten.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben...","id":"20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8beeb7-195f-490f-b705-9970fdbb9d9a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","timestamp":"2020. május. 06. 15:30","title":"Madonna és Tarr Béla egyszerre kéri: ne térjünk vissza normalitásba a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már tavaly megingott az európai acélgyártás. Sajtóértesülések szerint a magyar állam úgy segítene a szorult helyzeten, hogy bevásárolná magát a cégbe, ahogy ezt már többször megkísérelte az elmúlt években.","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már...","id":"20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c337e3b-030d-428e-a8dc-85401c919ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","timestamp":"2020. május. 05. 11:27","title":"Csúsznak a fizetések a Dunaferrnél, újra kopogtathat az állam a tulajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart a koronavírus-fertőzéstől.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart...","id":"20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cec821-d2f5-40e9-af5b-838ab1730507","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 08:36","title":"Semmi sem utal arra, hogy Kim Dzsong Unt megműtötték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]