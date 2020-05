Cikkünk frissül

Kiss Róbert rendőr alezredes a sajtótájékoztatón arról beszélt, az opreatív törzs elemzi a szabályokat, Budapesten és Pest megyében indkolt a szigor fenntartása. 46-al nőtt a koronavírusos betegek száma, ebből több mint 30 budapesti és Pest megyei. Az elhunytak többsége is budapesti és Pest megyei. Ezért marad a kijárási korlátozás és az üzletek korlátozott nyitva tartása.

Vidéken az emberek a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat szegik meg. 325 büntetőjárást rendeltek el eddig közveszéllyel fenyegetés, rémhírterjesztés és egyéb szabálysértés miatt. Több mint 60 gyanúsítottat hallgattak eddig ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezd, hogy két napja az aktív fertőzöttek száma csökkenőben van. 3111 ember igazoltan koronavírusos, az aktív fertőzöttek száma 1979 (ennyien fertőzöttek éppen, a gyógyultak és elhunytak számát levonták.)

759 ember gyógyult meg eddig. 373 ember hunyt el.

Az egészségügyi ellátások újraindításáról is beszél, most a járóbetegszakellátásról tájékoztat részletesen. Kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni a járóbeteg szakellátást is, anélkül ne menjen oda senki. A háziorvos és a beteg is kérhet telefonon időpontot. Ha nem tud elmenni a beteg a kapott időpontra, jelentkezzen újra be, hogy pontosan be tudják osztani a szakrendelésen a betegek fogadását. Itt is érvényes a szabály, hogy legfeljebb négy beteget lehet fogadni egy órán belül.

A bejelentkezéskor már kikérdezik a beteget, ahol már szakorvossal lehet beszélni. A beszélgetés alapján dönt az orvos, hogyan irányítja a beteg sorsát. A telefonos konzultáció megnyugtató, tanácsadás történik, nincs további teendő. Gyógyszerfelíráshoz sem kell személyes találkozás. Müller azt tanácsolja, hogy ha telefonos konzultáció zajlik, a beteg később hívja vissza az orvost.

Lehet olyan eset is, mikor nem lehet elkerülni a találkozót, ekkor lehet időpontra menni. A telefonos konzultációt is dokumentálni kell. Ez azért is fontos, hogy az alapellátó orvos lássa a szakorvosi beavatkozást. Ha feltétlenül szükséges intézményi vizsgálat, a beteget az intézményben fogadják és felmérik, fertőzés-gyanús betegről van-e szó. Ha gyanúsnak vélik a beteget, külön helyiségben látják el. A beteg ezt a helyiséget csak a vizsgálat után hagyhatja el, az EESZT rendszerben lehet jelezni a háziorvosnak, hogy gyanú merült fel, a háziorvos pedig kérjen tesztet számára.

A szakmai kollégiumok meghatározták a magas kockázatú beavatkozásokat. Ezeket akkor lehet csak elvégezni, ha az érkezőnek van negatív laboreredménye.

Az alapszabály az, hogy az az egészségügyi szolgáltató kéri meg a vizsgálatot, ahol majd a beavatkozást is el fogják végezni.

(Az Emmi tegnap a hvg.hu-nak azt írta, a vizsgálatokat a rendelőkben kell elvégezni.)

Fekvőbeteg ellátásban a rehabilitációt és a transzplantációt kezdik el. A magánegészségügyben ugyanezek a feltételek lesznek - hangsúlyozza Müller. A nem sürgős kórházi műtéteknél mindenképp kell majd negatív koronavírus laborvizsgálatra.

A nem magas kockázatú, szakellátás keretében igénybe vevő beavatkozáshoz nem kell PCR-teszt. Az orvos dönti el, hogy az esetlegesen szükségessé váló, magas kockázatú beavatkozáskor kell-e laborvizsgálat, amely elvégeztetéséről az a szakellátó gondoskodik, ahol majd a beavatkozás történik.

Müller szerint pontos leiratot küldtek az egészségügyi szolgáltatóknak, hogy hogyan történik a mintavétel (ez a szolgáltatónál történik), amit az immár 10 kijelölt laborban vizsgálnak majd meg.

Az Origo a budapesti és Pest megyei ellenőrzésekre kérdez rá, kiemelve a kerékpárosokra. Kiss azt mondja, itt is ellenőrzik a szabályok betartását, a kerékpárosok is csak alapos okkal hagyhatják el a lakás.

Több Vas megyei játszótér és sportpark nyílik, ezeket lehet-e használni - kérdezi egy megyei lap. Müller szerint fontos, hogy a gyerekek a szabadban mozogjanak, de felhívja a figyelmet a játszótéri eszközök kezelésére, tisztítására. Azt is javasolja, a működtető többször töröltesse át fertőtlenítőkendővel az eszközöket. Az sem baj, ha a szülő visz magával fertőtlenítő kendőt és áttörli a fogantyúkat. Fontos, hogy a gyerekek is tartsák meg a távolságot, és a gyerek kezét többször fertőtlenítsék majd hazaérve mossanak kezet.

A HírTv a repülőjáratokra kérdez, ki utazhat, aki hazajön, két hét karantén várja? Kiss válaszol, a kilépés során ellenőrzik, hogy van-e az emberrel szemben elrendelt hatósági házi karatnén. Ha igen, megtagadják a kilépést. A konzuli szolgálat honlapján kell tájékozódni arról, milyen feltétlellel lehet belépni az adott országba. Annak nem kell karanténba vonulnia, aki már átesett a betegségen vagy kint két hét karanténban volt.

A Ripost arra kíváncsi, a társasházban élők hogyan használják a liftet. Müller arról beszél, gyakrabban kell fertőtleníteni a liftet (óránként legalább egyszer), a megfelelő szerrel. Az egy háztartásban élők liftezhetnek együtt, aki fél, ott is használjon maszkot.

A Lokál arra kíváncsi, milyen anyagból érdemes maszkot készíteni, hogyan kell azt tisztítani, kölcsönadjuk-e bárki másnak? Müller szerint nem szabad kölcsönadni másnak a maszkot, a törölközőt sem adjuk másnak. A 100 százalékos pamutanyagból készült maszkokat javasolja, azokat jól lehet fertőtleníteni. Azt mondja, fertőtlenítés nélkül ne használjuk ugyanazt a maszkot még egyszer.

Az MTV híradó, az Origo és a Ripost is ugyanazt kérdezi: mi a helyzet az idősotthonokban indított vizsgálatokkal. Müller azt mondja, folyamatosak az ellenőrzések, a jelentéseket összegzi. A nagylétszámú otthonokban már végeztek, most a kisebbeket ellenőrzik. A beérkezett adatokat összesíti. 31 idősotthon érintett koronavírus fertőzéssel vagy ápolt vagy ápoló tekintetében. Van, ahol csak 1-1 eset fordult elő, de nagy a különbség. A kamaraerdei úton 40 pozitív esetről van adata, a nyilvántartás szerint 2 ember hunyt el. A Pesti úton 269 fertőzöttet regisztáltak a járvány kezdete óta. 154-en kórházban vannak, ők csak a negatív lelettel térhetnek vissza. 26 gondozó is pozitív, 40 ember hunyt el, 41-en meggyógyultak és visszatérhettek az otthonba.

Az RTL azt kérdezi, az egészségügy újraindításakor kaptak-e megfelelő védőfelszerelést a dolgozóknak. Müller szerint folyamatos az ellátás. A kórházaknál heti ellátmányra álltak rá, a helyszínen biztosított a védőeszköz-mennyiség. Az alapellátóknak tegnap biztosítottak újabb szállítmányt. A járási hivatalokban képeztek depót, hogy szükség esetén lehessen védőeszközhöz jutni.

Hogyan lehet kérni a PCR-teszteket a járóbeteg szakellátásban - kérdezi az RTL és a 444. Müller azt mondja, ha olyan szakellátásra érkezik a beteg, akinek személyes intézményi ellátásra van szüksége, azt kérdőív kitöltése és hőmérőzés után látják el. Ha fertőzés-gyanús, külön helyen látják el. Ha nem merül fel a gyanú, tovább folytatja az útját az ellátásban. Ebben az esetben nem kell laborvizsgálat. Ha felmerül a gyanú, az ellátást követően az EESZT rendszeren keresztül jelzik, hogy gyanús lehet, és kivizsgálják.

Ha magas kockázatú beavatkozásra lesz szükség, azt megelőzően szükséges lesz a laborvizsgálat mindenki számára. Mert azokat csak negatív vizsgáltatot követően végzik el. A fogadó-ellátó gondoskodik a mintavételről, ahol majd a beavatkozást végzik. Leveszi a mintát, elküldi a kijelölt laboroknak. Az eredmény megérkezése után értesítik a pácienst arról, hogy milyen időpontra mehet.