[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50 milliárd forint. ","shortLead":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50...","id":"20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3421e2-63b7-44aa-915c-0a55152169b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","timestamp":"2020. május. 07. 15:23","title":"Újabb elem a gazdaságvédelmi akciótervben: 150 milliárdért bocsáthatnak ki kötvényt a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","id":"20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df16840-78ed-46e4-91d9-dd88962863e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2020. május. 07. 14:25","title":"Megjöttek az angolérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","shortLead":"Meghan Markle és Harry herceg egy cuki felvétellel ünnepel.","id":"20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce979b1a-0daa-4150-b41b-60caf22666d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5375ca75-28a9-4090-bd62-fa40a1ef9ff7","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Harry_herceg_fia_Archie_egyeves_lett_es_a_szuletesnapi_videojaban_mar_nagyon_ontudatos","timestamp":"2020. május. 06. 15:01","title":"Harry herceg fia, Archie egyéves lett, és a születésnapi videójában már nagyon öntudatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f","c_author":"Gergely Márton, Riba István","category":"360","description":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. ","shortLead":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két...","id":"202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f099462-6d9a-45c0-b1d7-a15aec65481d","keywords":null,"link":"/360/202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","timestamp":"2020. május. 07. 07:00","title":"Orbánék járványügyi taktikája: ha nyitni akarsz, készülj a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","shortLead":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","id":"20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246e4228-39fa-4c51-b1de-a2968d0eef2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","timestamp":"2020. május. 08. 06:51","title":"Továbbra is kérdéseket vet fel Dzsudzsák Balázs diplomata útlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő elmondása szerint a turnéján lett beteg, de már jól van.","shortLead":"Az énekesnő elmondása szerint a turnéján lett beteg, de már jól van.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_madonna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cce6e78-6896-4a48-a868-20430facb4e6","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_fertozes_madonna","timestamp":"2020. május. 07. 13:29","title":"Madonna is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","shortLead":"A pirotechnikai eszköz felrobbant, a gyermek pedig súlyos sérülést szenvedett.\r

\r

\r

","id":"20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625c7ba-d373-4748-a693-0c6f00e861c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Vadat_emeltek_a_szurkolo_ellen_aki_eletveszelyesen_megsebesitette_fiat_egy_stroboszkoppal","timestamp":"2020. május. 06. 10:53","title":"Vádat emeltek a Fradi-szurkoló ellen, aki tűzijátékot adott a gyereke kezébe egy meccsen és az felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]