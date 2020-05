Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","shortLead":"A számok alapján még nem lehet enyhíteni – közölték az operatív törzs ülése után.","id":"20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de0de01-bab2-494c-b691-1876793933c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaa3ff8-d2e6-4f1d-8464-fd11a721d046","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_operativ_torzs_koronavirus_kijaras","timestamp":"2020. május. 06. 11:21","title":"Budapesten és Pest megyében marad a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ide nem csak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell valamilyen munkanélküli támogatást fizetni. Az áprilisi gazdasági számok brutálisak lesznek. Orbán beszélt arról is, Budapest és Pest megye nyitása legkorábban jövő hétvégén kerülhet szóba. Elmondása szerint a járványügyi szakemberek óvatosak, meg kell várni, hogy a halálozás is csökkenjen. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában beszélt erről a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Ide nem csak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell...","id":"20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6df01a-8b4f-42be-9a63-9aebf1eb416f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","timestamp":"2020. május. 08. 07:38","title":"Orbán: 163 ezer ember veszítette el munkáját az elmúlt időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolsonarót többek között korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel vádolják, miközben érthetetlen módon kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Bolsonarót többek között korrupcióval és hatalommal való visszaéléssel vádolják, miközben érthetetlen módon kezeli...","id":"20200507_Gyulnek_a_viharfelhok_a_brazil_elnok_feje_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b2170-5350-431a-b512-009c8b0c8a38","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Gyulnek_a_viharfelhok_a_brazil_elnok_feje_felett","timestamp":"2020. május. 07. 17:02","title":"Gyűlnek a viharfelhők a brazil elnök feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","shortLead":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","id":"20200507_koronavirus_magyar_kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde84538-1d61-4947-b2fc-021d4a7173ef","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_magyar_kozut","timestamp":"2020. május. 07. 08:53","title":"Tapsoljuk meg a Magyar Közutat ezért a koronavírus-videóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492413b-0d10-4dc6-8dcf-69f81213c130","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","timestamp":"2020. május. 06. 17:46","title":"Marabu Féknyúz: Belegondolni is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő szerint a tudósítók sokat kockáztatnak a járvány idején.\r

","shortLead":"Az egyházfő szerint a tudósítók sokat kockáztatnak a járvány idején.\r

","id":"20200506_Ferenc_papa_az_ujsagirokert_es_a_mediaert_imadkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55505a07-af83-41c8-b7a4-26b91e9b8155","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Ferenc_papa_az_ujsagirokert_es_a_mediaert_imadkozott","timestamp":"2020. május. 06. 11:01","title":"Ferenc pápa az újságírókért és a médiáért imádkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus-járvány hazai és külföldi adatait, ha pusztán számok, nehéz követni. A HVG ezért elkészítette az alábbi infografikát, amely könnyen áttekinthető módon tájékoztat a járvány május 3-a, illetve 4-e előtti szakaszáról.","shortLead":"A koronavírus-járvány hazai és külföldi adatait, ha pusztán számok, nehéz követni. A HVG ezért elkészítette az alábbi...","id":"20200507_A_magyar_halottak_korfaja_es_a_jarvany_elso_fazisanak_teljes_hazai_merlege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60009488-3b8e-4e84-98fd-f8c50a07b638","keywords":null,"link":"/360/20200507_A_magyar_halottak_korfaja_es_a_jarvany_elso_fazisanak_teljes_hazai_merlege","timestamp":"2020. május. 07. 11:40","title":"A magyar halottak korfája és a járvány első fázisának teljes hazai mérlege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]