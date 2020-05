Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati következményei annak, hogy csak a kapcsolati erőszak van nevesítve, a nők elleni erőszak nincs? Egyáltalán mi az a „romboló gender-szemlélet”, amire hivatkozva a KDNP nyilatkozatot terjesztett az Országgyűlés elé az egyezmény elutasításáról? Mindent elmagyarázunk a Patent Egyesület jogászával, Spronz Júliával.

","shortLead":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati...","id":"20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dce9d-808f-46ad-9b97-ff839875ff3f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","timestamp":"2020. május. 09. 07:00","title":"„A családon belüli erőszaknak igenis neme van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","shortLead":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","id":"20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f532e0e-705e-4ecd-a983-73efc4df4017","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","timestamp":"2020. május. 08. 12:23","title":"Itt a bizonyíték, hogy a világ nem lesz jobb hely a járvány után: hosszú, tömött sorok az olasz McDrive-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi a biztonsági kamerákat. A cég elmondása szerint a járókelőket meg sem próbálják beazonosítani.","shortLead":"Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi...","id":"20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c52e6dc1-96f1-46d5-917c-b84310019312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55987e1d-361b-48f2-a57d-14fdd28abfd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mesterseges_intelligencia_parizsi_metro_tomegkozlekedes_arcmaszk_datakalab","timestamp":"2020. május. 08. 13:03","title":"Egy szoftver figyeli a francia tömegközlekedőket, hordják-e a maszkjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal érjük el a legtöbbet, ha elég bonyolult és egyedi kódot használunk, az ugyanis hosszú ideig megvédheti online életünket.","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben nem kell mindig újabbra cserélni az egyes szolgáltatáshoz tartozó jelszavunkat. Azzal...","id":"20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e5967-dc2f-4f0a-a965-846cef927bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_jelszo_vilagnap_unnepe_password_day_eros_jelszo_valasztasa","timestamp":"2020. május. 07. 14:03","title":"Ma van a jelszó világnapja – ha ennyire erőset használ, semmin nem kell változtatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","shortLead":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","id":"20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b566c01-6f82-4ed7-a4d1-17753239616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Megjöttek az első infók az angolérettségi feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik a kamaszkor, ideje szőrösödni? Honnan tudja az applikációm, hogy itt az ideje lefeküdni? Hogy függ össze a Porsche-kereskedők profitja a hormonokkal? ","shortLead":"Honnan tudja az olvasó, hogy megjelent az HVG Extra Pszichológia új száma? Honnan tudja a hónalj, hogy közeledik...","id":"20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14034760-3089-44ce-87ca-b1198c0c722e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200507_Azt_hiszi_on_iranyit_Nem_is_sejti_mennyi_hatalma_van_testunk_belso_ciklusainak","timestamp":"2020. május. 07. 13:15","title":"Azt hiszi, ön irányít? Nem is sejti, mennyi hatalma van testünk belső ciklusainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]