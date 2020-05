Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db66397c-5074-4706-88c3-284d6c7db050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökkent a koronavírus-fertőzés új igazolt eseteinek száma Magyarországon, viszont a korábbinál többen vannak lélegeztetőgépen a kórházakban. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján a járvány legújabb fejleményeiről számolt be. ","shortLead":"Tovább csökkent a koronavírus-fertőzés új igazolt eseteinek száma Magyarországon, viszont a korábbinál többen vannak...","id":"20200508_operativ_torzs_koronavirus_Muller_Cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db66397c-5074-4706-88c3-284d6c7db050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4a9c7e-2aee-4184-95b4-7c4612f1d2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_operativ_torzs_koronavirus_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Müller: Lesz nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","shortLead":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","id":"20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef6e07-363f-4946-b92a-864324d75b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 05:40","title":"Találtak egy koronavírusost a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","shortLead":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","id":"20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62617f5b-51f4-4d0c-a2bb-0ca7f0e5bf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","timestamp":"2020. május. 08. 19:18","title":"Iránban ismét vannak közös imák, de csak saját imaszőnyeggel lehet belépni a mecsetekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","shortLead":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","id":"20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a10eea-4bc4-490a-9bb4-faa332db45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 09. 08:20","title":"Közelíti a négymilliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost találtak, és elhunyt 9 újabb idős, krónikus beteg. Ez a hvg.hu percről perce tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost...","id":"20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64464eb-1420-4ec3-b3c6-0f92861a3194","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 07:46","title":"Orbán elmondta, mikor indulhat újra az élet Budapesten – járványhírek percről perce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi úgy a dolgát, ahogyan azt kellene.","shortLead":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi...","id":"20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60561fe2-9c00-4487-8d5a-72222573072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","timestamp":"2020. május. 07. 19:33","title":"Van egy kis hiba az Instagramban, végtelenül hosszú képeket is fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","id":"20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a1950d-0600-4842-a8b2-01cfadb50ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. május. 08. 17:40","title":"190 ezer afrikai élete forogna veszélyben a koronavírus miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","shortLead":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","id":"20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92494419-99fd-4407-9324-195fdc31a13e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","timestamp":"2020. május. 07. 19:08","title":"Csődöt jelentett egy amerikai luxusáruházlánc a koronajárvány nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]