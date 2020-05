Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90cfa522-6894-4be1-a8f0-10d9125dfe36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen változtatásokat hozott magával a jó öreg orosz terepjáró legfrissebb ráncfelvarrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen változtatásokat hozott magával a jó öreg orosz terepjáró legfrissebb ráncfelvarrása.","id":"20200509_nemetes_alapossaggal_mutatjak_be_a_2020as_lada_niva_4x4_osszes_ujdonsagat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90cfa522-6894-4be1-a8f0-10d9125dfe36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc0e55a-1e23-4789-8482-bd44c6adead5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_nemetes_alapossaggal_mutatjak_be_a_2020as_lada_niva_4x4_osszes_ujdonsagat__video","timestamp":"2020. május. 09. 06:41","title":"Németes alapossággal mutatják be a 2020-as Lada Niva összes újdonságát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

Az áprilisi gazdasági számok brutálisak lesznek. Orbán beszélt arról is, Budapest és Pest megye nyitása legkorábban jövő hétvégén kerülhet szóba. Elmondása szerint a járványügyi szakemberek óvatosak, meg kell várni, hogy a halálozás is csökkenjen. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában beszélt erről a Kossuth Rádióban. ","shortLead":"Ide nemcsak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell...","id":"20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6df01a-8b4f-42be-9a63-9aebf1eb416f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Orban_koronavirus_kossuth_radio","timestamp":"2020. május. 08. 07:38","title":"Orbán: 163 ezer állástalan magyar kap segítséget jelenleg az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]