[{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra figyelmeztetnek a tudósok, hogy Kelet-Ázsiában és Brazíliában is nagy az esélye annak, hogy egy újabb járvány üsse fel a fejét. A jó hír viszont, hogy ezeket még megelőzhetjük. ","shortLead":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra...","id":"20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa8e96-39a5-4b37-b0f1-19d0939b49a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","timestamp":"2020. május. 09. 18:07","title":"Ha azt hitte, a koronavírusnak nincs köze a környezetpusztításhoz, most kiábrándítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","id":"20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a1950d-0600-4842-a8b2-01cfadb50ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. május. 08. 17:40","title":"190 ezer afrikai élete forogna veszélyben a koronavírus miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal pesszimistább. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal...","id":"20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b06928f-f254-47b2-a230-e3fc9e6a2bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","timestamp":"2020. május. 10. 07:00","title":"És akkor a kormány elkezdte számolgatni, milyen év lehet 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes: a tudósok sok fényévnyi távolságból is meg tudják mondani, hogy útja során miken haladt át a fény.","shortLead":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes...","id":"20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4754dd9-42fa-4d01-9675-fd8b0c78f8f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","timestamp":"2020. május. 09. 12:03","title":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel egy barna törpén, nem semmi, hogy milyen módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene totemisztikus figurája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene...","id":"202019_hazi_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bbb5d4-20ad-4bd4-922e-123b4af24cdf","keywords":null,"link":"/360/202019_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 09. 13:15","title":"Elhunyt a dobos, aki egy egész kontinensnek adta meg a ritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","shortLead":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","id":"20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70934daa-5696-42aa-b0d2-2cf864fb0907","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Bezár a Robinson Tours utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak kiválasztott férfit is becsapta.","shortLead":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak...","id":"20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c63b7d0-5744-4962-98e8-93bcedfbec66","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 10. 13:29","title":"A megbízóját és a kiszemelt áldozatot is átverte egy álbérgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","shortLead":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","id":"202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b9c4d5-3dda-409b-895e-e3102f9c4002","keywords":null,"link":"/360/202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","timestamp":"2020. május. 09. 11:15","title":"Egy pécsi vállalkozó milliárdos tőkét csinált a bolondok aranyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]