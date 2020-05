Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","shortLead":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","id":"20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06ae546-e86e-40d8-aa17-b53334c69709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","timestamp":"2020. május. 12. 08:32","title":"A koronavírusnak köszönhetően nincs már hiány szemétszállítókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla, hogy ez a „szimpla igen” mennyi mindent változtat meg az életében. Részlet Michelle Obama önéletrajzi könyvéből. ","shortLead":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla...","id":"20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b194e7-eb4a-4de7-b3c4-8f4bddb0c107","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","timestamp":"2020. május. 11. 19:15","title":"Hogyan találkozott egymással először Michelle és Barack Obama?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest születésének eddigi teóriáját.","shortLead":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest...","id":"20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a48cc8f-d37d-4a87-8749-1d1f67b13936","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","timestamp":"2020. május. 12. 11:03","title":"Bizonyítékot találtak, valami nem stimmel a Hold keletkezésének elméletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet, például a sima A-osztályból nem készül majd e-változat.","shortLead":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet...","id":"20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f0197-4867-4225-bf5b-cf48058c3306","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","timestamp":"2020. május. 11. 15:48","title":"Mercedes EQA lesz a márka legkisebb elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely közvetve ellentmondott az Európai Unió Bíróságának.","shortLead":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely...","id":"20200511_szemle_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ec5395-1756-43cc-98a8-227d9d1e42a1","keywords":null,"link":"/360/20200511_szemle_hetfo","timestamp":"2020. május. 11. 07:30","title":"Egyre nagyobb hullámokat vet az uniós jog elsőbbségét megkérdőjelező német döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes. Egy mostanában történt incidens miatt pedig még keményebb fellépésre számítanak a vállalatok.","shortLead":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes...","id":"20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cfde4a-553f-4dad-9f5c-d97184220d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","timestamp":"2020. május. 11. 11:33","title":"Szomorú fordulatot vett az 5G-ellenesek háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"Az egészségügy részleges újraindításáról és a kórházi költségekről beszélt az emberi erőforrások minisztere.","id":"20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89e48c-0d90-445f-85ce-bd48e0d646f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_kasler_miklos_korhazak_koronavirus_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 09:07","title":"Kásler: Még dolgoznak azon, hogyan fizessék ki a kórházak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]