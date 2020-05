Ide nem csak a járvány alatt állásukat vesztőket sorolta Orbán Viktor miniszterelnök, de jelenleg ennyi embernek kell valamilyen munkanélküli támogatást fizetni. Az áprilisi gazdasági számok brutálisak lesznek. Orbán beszélt arról is, Budapest és Pest megye nyitása legkorábban jövő hétvégén kerülhet szóba. Elmondása szerint a járványügyi szakemberek óvatosak, meg kell várni, hogy a halálozás is csökkenjen. A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában beszélt erről a Kossuth Rádióban.

Elégedett-e Orbán Viktor miniszterelnök a vidéki nyitás tapasztalataival - kezdte a beszélgetést Nagy Katalin a Kossuth Rádióban.

Akkor leszek elégedett, ha megöltük ezt a nyomorult vírust, de ez vakcina nélkül nem megy, az pedig nincs

- válaszolta Orbán, és a világ tudósai sem lelkesítenek gyors eredménnyel, ezért továbbra is érvényes, hogy vigyázni kell egymásra, megfontoltnak kell maradni, az arcot el kell takarni.

Miközben az élet újraindításában szép eredményt értünk el, nem szabad átesni a ló túloldalára és úgy tenni, mintha megszűnt volna a járvány.

A politikai döntéshozókat és újságírókat is fenyegeti az a veszély, hogy miután hónapok óta foglalkoznak a koronavírussal, úgy érzi, lassan szakértővé válik. Orbán arra figyelmeztet, mindenki maradjon a saját kaptafájánál.

Ne higgyük, hogy virológus szakértőkké lettünk, hagyjuk meg a teret a tudósoknak, orvosoknak, hogy elkészítsék az elemzéseket, erre kell támaszkodni, ez alapján lehet döntést hozni.

Így az operatív törzset, a járványügyi szakemberek kollégiumát továbbra is működtetni kell, a mérésekre is figyelni kell.

Rátérnek arra, mikor várható enyhítés Budapesten és Pest megyében. Orbán azt mondja, az orvosok, virológusok, kutatók mind óvatosabbak, mértéktartásra, fokozatosságra intenek, szükségesnek tartják a maszk használatát és a védőtávolság megtartását. "Könnyen lelkesedünk, ha úgy érezzük, látjuk a fényt az alagút végén, de sose lehet tudni, hogy az nem a szembe jövő vonat reflektora-e. Ezt megtanultuk."

Orbán az élet újraindításának oldalán áll - ami nem egyenlő a gazdaság újraindításával -, sietne, de a "zakója szárát a professzorok markolják erősen." Szakértőkre hivatkozva azt mondja, amíg nem csökken a halálozások száma és aránya a központi régióban, óvatosnak kell lenni a nyitással.

Ezen a héten nem is nyitunk, további lépésekre, az élet újraindításának következő lépéseire legkorábban a jövő hét végén kerülhet sor.

Orbán az oktatásról is beszél. Azt mondja, a kiváló tanárok remekül megoldották az átállást a digitális oktatásra, kiválóan vizsgáztak. Ilyen gyors átállást ilyen kevés zökkenővel sehol sem tapasztalt Európában. Látja, hogy az asszonyok el vannak fáradva, de a szülők is vállaltak az új helyzet megoldásából komoly szerepet. Bár az érettségi ellen is volt tiltakozás, de a valóság nem igazolta vissza. A diákok 3 százaléka mondta csak vissza az érettségit. Jól vizsgázott az oktatási rendszer.

Sokan kérdezik, kinyitnak-e az iskolák a szünet előtt. Orbán ebben nagyon bizonytalan, nem látja, hogy ennek feltételei meglennének a szülők és pedagógusok oldaláról. Noha szeretnék a szülők, hogy újrainduljon az oktatás, nagy tömegben nem adják be a gyerekeket. Szerinte mégsem elég erős a nyitás iránti nagy igény. Ha lesz nagy tömegű igény és nyomás, elgondolkodnak rajta.

Minden szükséges eszköz megvan? - teszi fel a kérdést Nagy. Orbán azt mondja, az eszközbeszerzést személyesen ellenőrizte, jogos kérdés, kell-e neki kórházakba járni. Nem vágja rá kapásból, hogy helyes, de fontosnak érezte, hogy személyesen irányítsa a védekezést. Azt kell bizonyítani a válságban a magyarok számára, hogy a magyar állam hűséges hozzájuk. Ha baj van, nem hagyja őket magára. Úgy tud hűséges lenni, hogy a kormány, a miniszterelnök személyesen ott van az emberek mellett és bizonyítja, van értelme, hogy a magyarok hűségesek az államhoz, mert ez fordítva is igaz. Ezért érezte fontosnak, hogy személyesen jelen legyen.

Szép, hogy az országnak tehetséges és agilis, munkában még a miniszterelnököt is legyőzni képes külügyminisztere van (bár nem adja könnyen a bőrét), de nem bízhatjuk a válságkezelés sikerét arra, hogy tudunk-e elég védőfelszerelést beszerezni. Ha nincs saját gyártás, hiába vannak barátok a világban, kiszolgáltatott lehet az ember. A maszkokat képesnek kell lenni itthon legyártani, ahogy lélegezetetőgépet, vakcinát, teszteléshez szükséges anyagokat is elő kell tudni itthon állítani.

Ha igazán nagy baj van, csak saját magunkra lehet számítani.

Nagy megkérdezi, Orbán kapott-e már választ a néppárti pártvezetőknek írt levelére. (A felhatalmazási törvényről van szó.) Orbán szerint világos, hogy ebben a helyzetben ki hazudik (nem a magyar kormány). Van egy nagy csata, ami zajlik Európában, minden konfliktus megérthető ennek logikája szerint. Amiben élünk, az az, hogy lesz-e birodalom Európából vagy megmaradnak a nemzetállamok. Mi nem akarunk feloldódni semmilyen birodalomban - mondja Orbán. Akik Európában birodalmat akarnak építeni, a nemzetállamokat bele akarják törni egy rendbe. Miután a mostani magyar kormány meg akarja óvni az államot, a birodalomhívők minden alkalmat megragadnak arra, hogy gyengítsék a kormányt.

Azt mondja, minden olyat megtámadnak a brüsszeli bürokraták, amit a magyarok 80 százaléka támogatott. Ilyen volt a rezsicsökkentés, a migráció kezelése és a mostani helyzetben hozott döntések is. Mi olyat csinálunk,amit az emberek akarnak és elvárnak tőlük. A vita nem a demokráciáról hanem a birodalomról szól.

A politikában is dilemma, mikor kell megrántani a vállat alaptalan támadás esetén, és mikor kell azt mondani, álljon meg a menet. Az mégsem megy, hogy itthon emberek 10 ezrei vannak életveszélyben. Azért harcol az ország, hogy megmentsük az emberek életét, és közben hátulról belénk rúgnak. Ilyen esetben erősebb hangot kell megütni. A magyarokkal nem lehet következmények nélkül kötözködni.

Érdemes összefogásról beszélni az Európai Néppártban - mondja Orbán. Nem véletlen vagyunk egy helyen, az olykor bántó, sértő viták ellenére egy családba tartozunk, amíg lehet, ezt meg kell próbálni egyben tartani. Az összefogás több boldogságot jelent, mint a széthúzás. Van, hogy kiderül, hogy ez nem sikerül,akkor új megoldást kell választani.

A márciusi KSH adatok az ipari termelésben 5,6 százalékos visszaesést mutatnak, lesz ez még rosszabb is. Az áprilisi adatok brutálisak lesznek - mondja Orbán. Az már egészében borzalmas volt a gazdaság szempontjából. A májusi adatok is rosszak lesznek, de jobbak, mint az áprilisiak, a júniusi sokkal jobb lehet már.

Nehéz időszakon megyünk keresztül, fontos, mit látunk a baj okának. Orbán a munkahely elvesztésében látja a bajt, meg kell nézni, hogy lehet a munkahelyeket megtartani, újakat teremteni. Szerdán állami munkahelyprogramtól tárgyaltak. 200 ezer közfoglalkoztatottnak is tudnak munkát adni legalább, hadsereg megkezdte az intenzívebb toborzást, az állami cégek is tudnak időleges szerződéssel embert fölvenni.

Azt nézi, hogy hány ember kér munkanélküli segélyt, és nem tudtak 3 hónap alatt elhelyezkedni. 163 ezer magyar vesztette el a munkáját az elmúlt időszakban, nem csak a válság miatt, korábban is. Ő segélyt vagy megélhetéshez szükséges támogatást kér, a kormány dolga, hogy nekik munkát adjon.

Beruházások és fejlesztések kellenek - mondja Orbán, ez teremt munkahelyeket. 1000 milliárd körüli támogatást adnak erre a céljra. Lehet béremelésről vitázni, de erről csak akkor lehet beszélni, ha van munka. 2010-nél, a válság közepén a munkaalapú társadalmat hirdette meg, mindenkinek volt munkája, aki dolgozni akart. A járvány most keresztbe tett, de a gondolkodásmód, ami kihúzott minket a bajból, most is sikeres lesz. Orbán szerint gyorsabban állunk vissza a sikeres gazdasági ösvényre.