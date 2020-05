Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész, dokumentumfilmrendező. Magyar alkotók is helyet kaptak a több részletben bemutatandó filmben. ","shortLead":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész...","id":"20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bbc5c7-d73d-45b1-87f8-b20029d4a0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","timestamp":"2020. május. 11. 12:16","title":"Maratoni hosszúságú dokumentumfilm tiszteleg a női rendezők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd forintos, ám jelenleg kevéssé fontosnak tűnő döntések a válsághelyzet idején is.","shortLead":"Megvan a böjtje a rendeleti kormányzásnak az egészségügyben: látszólag teljesen ötletszerűen születnek több milliárd...","id":"202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b31a5-37b2-4a4c-bba0-a51bb09d7a58","keywords":null,"link":"/360/202019__kozpontositott_korhazak__betekintes__homaly__tisztanlatasvizsgalat","timestamp":"2020. május. 11. 07:00","title":"Megint került néhány milliárd, amit be lehet önteni az egészségügy feneketlen kútjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","shortLead":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","id":"20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe05b6-c93f-49b0-b961-5d3da3995592","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a gödi polgármester a kormány húzása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el az illetékesekhez.","shortLead":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el...","id":"20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef17b4-268c-4916-9f69-11fb7379ba1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","timestamp":"2020. május. 10. 19:18","title":"Karácsony: A Miniszterelnökség nem továbbította a levelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]