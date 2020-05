Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","shortLead":"A munkahelyvédelmi támogatásért folyamodók kevesebb mint 5 százalékát utasították el. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a640ace-dbc6-4994-9360-af9accdd4138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_kurzarbeit","timestamp":"2020. május. 18. 21:08","title":"Kilencvenezer munkahelyre adott már bértámogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","shortLead":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","id":"20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b20089-3c60-41ed-b7e1-f69d9a0bd213","keywords":null,"link":"/360/20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","timestamp":"2020. május. 18. 07:30","title":"Az unió igazságügyi biztosa szerint a magyar és lengyel ügyekben is az EU-s jog dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb23ddae-6188-401b-9548-920ff0c53897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy túlságosan gyorsan lemerül az új iPad Pro akkumulátora. Vannak, akik a bűnöst is megnevezik: a Magic Keyboard.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy túlságosan gyorsan lemerül az új iPad Pro akkumulátora. Vannak, akik a bűnöst is...","id":"20200519_apple_ipad_pro_magic_keyboard_akkumulator_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb23ddae-6188-401b-9548-920ff0c53897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273bfe32-f574-44ff-8555-00d3521b516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_apple_ipad_pro_magic_keyboard_akkumulator_gondok","timestamp":"2020. május. 19. 14:23","title":"Gondok vannak az új iPad Pro akkumulátorával: a Magic Keyboard lenne a ludas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak a fele. A demográfiai trendeket is figyelembe véve pár évtizeden belül katasztrófa közeleg, ezért lenne életbevágóan fontos például az öngondoskodás, de állami segítség nélkül ez sem megy. Pedig jó példákért nem is kell túl messzire menni, a lengyelektől és a szlovákoktól is lenne mit tanulni.","shortLead":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak...","id":"20200518_nyugdij_allam_lakossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78868e-2702-4e01-b512-31e8e6cb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20200518_nyugdij_allam_lakossag","timestamp":"2020. május. 18. 07:00","title":"A mostani helyzet semmi ahhoz képest, amilyen sötét jövő vár a magyar nyugdíjasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","shortLead":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","id":"20200518_balta_vita_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c92691d-aebe-4d88-990b-18b16d36c46c","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_balta_vita_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 18. 09:48","title":"Kisbaltával akart pontot tenni a vita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]