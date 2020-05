Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két nagyon fontos tanulsága is van egy koronavírussal kapcsolatos amerikai tanulmánynak, mely egy úgynevezett szuperterjesztő esetét írja le.","shortLead":"Két nagyon fontos tanulsága is van egy koronavírussal kapcsolatos amerikai tanulmánynak, mely egy úgynevezett...","id":"20200518_szuperterjeszto_koronavirus_fertozott_jarvany_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cc9fd-d853-4250-8058-3af915650e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_szuperterjeszto_koronavirus_fertozott_jarvany_idosek","timestamp":"2020. május. 18. 15:03","title":"Egy szuperterjesztő 52 embert fertőzött meg koronavírussal egy kóruspróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást jelentenek a Boko Haramnak és más fegyveres szervezeteknek – tapasztalta a HVG tudósítója a helyszínen, Adamawa államban. Közben a nemrég felfedezett gázkincsért is megindulhat a harc.","shortLead":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást...","id":"202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dda85-a328-4131-b924-9256c16d4add","keywords":null,"link":"/360/202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","timestamp":"2020. május. 17. 17:00","title":"Észak-Nigériából jelentjük: A nyomor és az új gázmezők miatt ismét elszabadulhat a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Rémhírrendőrség, önmérséklet, bennszülött, tranzitbűnözés, nyunyóka.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1101de27-1d90-43c9-b113-8b537fc3e2dd","keywords":null,"link":"/360/20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. május. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes felfedezte nyunyóka országát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","shortLead":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","id":"20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dfda5-1339-4547-b8eb-183c61de461b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","timestamp":"2020. május. 17. 20:17","title":"Jó ideig köhöghet a német gazdaság motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","shortLead":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","id":"20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693dd628-a8e3-4f5d-b87f-539dd144458f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","timestamp":"2020. május. 18. 11:43","title":"Halálra gázolt egy férfit a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3e63f4-feae-4ab0-a870-6fdd134c4b50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint 200 példányban készült roadster megkímélt példányai ma akár 70 millió forintnál is többet érhetnek.","shortLead":"A kevesebb mint 200 példányban készült roadster megkímélt példányai ma akár 70 millió forintnál is többet érhetnek.","id":"20200519_idoutazas_szuperritka_bmwt_fotoztak_1936ban_solymaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac3e63f4-feae-4ab0-a870-6fdd134c4b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa8fc1b-1dc3-4633-8d22-2e0451c080f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_idoutazas_szuperritka_bmwt_fotoztak_1936ban_solymaron","timestamp":"2020. május. 19. 06:41","title":"Időutazás: szuperritka BMW-t fotóztak 1936-ban Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Egy kis falu polgármestere mesélte el a hvg.hu-nak, ő hogyan látta a most lezárult országos koronavírus szűrővizsgálatot. Több mindent nem értett, például azt, miért hívtak be olyanokat is, akik már elhunytak. A Központi Statisztikai Hivataltól kaptunk erre magyarázatot.","shortLead":"Egy kis falu polgármestere mesélte el a hvg.hu-nak, ő hogyan látta a most lezárult országos koronavírus...","id":"20200518_Hogy_kerultek_fel_halottak_az_orszagos_tesztelesi_listara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b6bf-7a31-4635-8f83-c8eda6d16999","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Hogy_kerultek_fel_halottak_az_orszagos_tesztelesi_listara","timestamp":"2020. május. 18. 17:10","title":"Hogyan kerültek fel halottak az országos tesztelési listára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]