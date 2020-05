Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába. A szerkezetben persze egy cseppnyi víz nincs.","shortLead":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába...","id":"20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d6b102-76d9-4311-a88e-a526451f5298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","timestamp":"2020. május. 21. 19:03","title":"A kelleténél kissé ijesztőbb lett Szöul új kültéri reklámja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt el.","shortLead":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt...","id":"20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f74c50-46cb-43f5-a50d-a3dcb8cbedec","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","timestamp":"2020. május. 21. 16:16","title":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoznak a tüntető ellen, aki labdával talált el egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra során használt antibiotikumokat. ","shortLead":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra...","id":"20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b74c89-a345-4f12-9120-3431be12a56a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","timestamp":"2020. május. 20. 17:46","title":"A korábbinál jóval kevesebb növényvédőszert és antibiotikumot lehet csak használni az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","shortLead":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","id":"20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e401e-0686-4084-8e66-714cf4bd2c55","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2020. május. 20. 10:12","title":"166 milliárdot szórtak szét a gazdaságvédelmi alapból két nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","shortLead":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","id":"20200522_aldi_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e6a62-5477-4dcc-b9dd-b72e537a2bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_aldi_nyitvatartas","timestamp":"2020. május. 22. 09:05","title":"Változik több Aldi nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","shortLead":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","id":"20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6653b9d9-ee15-437f-b0d9-b9f306f184e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. május. 20. 11:16","title":"Videó: Robot fertőtlenít a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]