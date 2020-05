Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A pánik eddig megvédett a tömeges megbetegedésektől, de valószínűleg nem fog a koronavírus-járvány második hullámánál. Ez pedig lehet, hogy keményebb lesz, mint ez a mostani volt, de vakcinával a legoptimistább becslések szerint is csak jövő év elején találkozhatunk. Sokkal több teszttel, monitorozással és átláthatóbb kormányzati kommunikációval kell felvérteznünk magunkat. Szakértők vonták le az elmúlt két hónap tanulságait. Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég is kísérheti. A hevesebb...","id":"20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd257c3-5c45-4cdc-8391-32aaf2ab273e","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Heves zivatarok várhatók, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte beszélgetés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Az elfeledett afganisztáni szovjet háború filmre vitt végnapjai, egy felújított filmtörténeti klasszikus és egy őszinte...","id":"202021_hazi_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03080db2-0589-45cd-a36d-7529cb2167fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e96b4-cddf-4168-a58e-1099554875a0","keywords":null,"link":"/360/202021_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 22. 14:00","title":"Száz év után is borzongató az első igazi horrorfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","shortLead":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","id":"20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e0641-eb26-498b-a534-d65541f096b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. május. 22. 14:17","title":"Kiderült, mivel zajlik leginkább a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh Szilárd arra buzdítja a munkanélkülieket, hogy álljanak be katonának, Szijjártó Péter egy örömteli hírről számolt be. 